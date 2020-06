Rio Grande do Sul Três regiões gaúchas têm piora nos indicadores e passam para bandeira laranja

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Na atualização divulgada neste sábado (6), apenas a região de Pelotas apresentou melhora, reduzindo de laranja para amarela. (Foto: Divulgação)

O mapa do Rio Grande do Sul ficou ainda mais laranja após a quinta rodada do modelo de Distanciamento Controlado, que define protocolos com restrições proporcionais ao risco de epidemiológico do coronavírus.

Das 20 regiões em que foi dividido o território gaúcho, três que estavam com bandeira amarela (risco baixo) passaram para laranja (risco médio): Ijuí, Santa Rosa e Santa Cruz do Sul. Na atualização divulgada neste sábado (6), apenas a região de Pelotas apresentou melhora, reduzindo de laranja para amarela.

Com isso, a nova versão do mapa tem apenas quatro áreas em amarelo – Bagé, Cachoeira do Sul, Pelotas e Taquara –, o restante das regiões está com risco médio. Ou seja, pela quarta semana consecutiva, não há risco alto (bandeia vermelha) nem altíssimo (bandeira preta) no Estado.

Essas novas bandeiras são válidas a partir desta segunda-feira (8) até o domingo seguinte (14). Conforme o novo decreto (nº 55.285), publicado no domingo (31), excepcionalmente e com justificativa clara, os municípios podem determinar medidas próprias, desde que não estejam classificados com bandeira vermelha (risco alto) ou preta (risco altíssimo).

Principais mudanças no mapa

Única a apresentar melhora nesta quinta rodada, a região de Pelotas, composta por 22 municípios, não apresentou nenhuma bandeira vermelha ou preta na última semana nos 11 indicadores considerados no cálculo, que envolvem propagação do vírus e capacidade de atendimento de saúde. A predominância de bandeiras amarelas levou à cor final da bandeira para a região.

Entre as três regiões que tiveram piora nos indicadores, a de Santa Cruz do Sul passou de bandeira amarela para laranja, principalmente, devido ao aparecimento de uma bandeira preta na variação do número de novas hospitalizações (saiu de três para oito entre as duas últimas semanas) e de uma bandeira vermelha na variação do número de leitos de UTI disponíveis para atender Covid-19 na macrorregião (houve redução de 57 para 39).

Mesmo melhorando o cenário em vários indicadores, a região Santa Rosa somou sete novas internações nos últimos 14 dias, o que ultrapassa o limite de cinco novas hospitalizações previsto no modelo para se manter na bandeira amarela. Por isso, seus 22 municípios passam para a cor laranja.

Embora tenha apresentado melhora em três indicadores sobre a propagação da doença, a situação na região de Ijuí se agravou na última semana em outros cinco pontos que são medidos pelo modelo. Entre as quais, a variação do número de novas hospitalizações por Covid-19 (passando de um na semana anterior para cinco nesta semana) e a razão entre casos ativos e recuperados são indicadores que atingiram o grau mais extremo.

A região ainda registrou aumento de novas hospitalizações e na incidência de novos óbitos no comparativo com a população, bem como viu reduzir os leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com Covid-19. As informações são do Palácio Piratini.

