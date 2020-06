Polícia Dupla é presa por fazer delivery de drogas na serra gaúcha

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Os dois homens foram presos sob a acusação de tráfico de drogas e associação criminosa. Foto: PRF/Divulgação

Na madrugada deste domingo (7), na BR 116, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens que realizavam entrega de drogas a domicílio em Caxias do Sul.

Os homens foram presos quando conduziam um veículo Fiesta, com placas do município, e foram abordados por uma equipe da PRF. Na fiscalização, os policiais encontraram sob o banco do carona do veículo papelotes de maconha e cocaína, separados e embalados em porções para entregas em domicílio. Para dissimular o conteúdo, a droga era entregue dentro de pacotes pardos, usualmente usados em serviços de tele-entrega de lanches.

Pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, os homens de 23 e 34 anos foram presos e conduzidos para a polícia judiciária local.

Embriaguez

Na noite de sábado (6), na BR 116, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por embriaguez ao volante no bairro de Galópolis, Caxias do Sul. O teste foi realizado no condutor de um Kadett que tentou evitar, sem sucesso, a fiscalização policial, efetuando retorno na via.

O teste de etilômetro (bafômetro) acusou volume de 1.12 mg/L de álcool, volume mais de 3 vezes superior para o enquadramento como crime de trânsito pela legislação brasileira. O homem, que já havia sido preso pela PRF em janeiro deste ano pelo mesmo crime foi mais uma vez detido e encaminhado para a polícia judiciária local.

