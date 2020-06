Porto Alegre Desinfecção de locais públicos na capital gaúcha segue nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

No combate ao novo coronavírus, Prefeitura realiza serviços de pulverização para sanitização e desinfecção. Foto: SMSUrb/PMPA/Divulgação No combate ao novo coronavírus, Prefeitura realiza serviços de pulverização para sanitização e desinfecção. (Foto: SMSUrb/PMPA/Divulgação) Foto: SMSUrb/PMPA/Divulgação

Locais públicos continuam recebendo ações de pulverização das substâncias quaternário de amônia e biguanida, nesta semana. Os serviços são doados por empresas que estão ajudando a Prefeitura de Porto Alegre no combate ao novo coronavírus. Desde o dia 28 de março, elas cumprem um cronograma que atende locais públicos de grande movimentação, utilizando materiais, veículos, equipamentos e mão de obra próprios.

Nesta segunda-feira (8), a Positiva Qualidade Ambiental realiza a desinfecção das seguintes Unidades de Saúde (US), das 9h às 12h: US Panorama (rua Rômulo da Silva Pinheiro , S/N , parada 16 – Lomba do Pinheiro), US Recreio da Divisa (Estrada João de Oliveira Remião, 6252 – Parada 15 – Lomba do Pinheiro), US São Pedro (rua São Pedro, 526 – Lomba do Pinheiro), US Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 6111, Parada 12 – Lomba do Pinheiro) e US Santa Helena (rua Pôr do Sol, 25 – Parada 9 – Lomba do Pinheiro). Em caso de chuva, as programações podem ser adiadas.

Os termos de doação foram assinados com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), que programa as ações, seguindo orientações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Essas desinfecções vêm em reforço à limpeza diária que já é feita pelas equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Neste momento, estão ajudando a prefeitura as empresas de sanitização Unicontrol e Positiva Qualidade Ambiental. Ajudaram ainda a Desinservice e a Imunizadora Hoffmann.

