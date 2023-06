Cláudio Humberto Tribunais de Contas viram “cabidão” para ministros

Por Cláudio Humberto | 12 de junho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Parentes de ao menos cinco ministros do presidente Lula têm cargos vitalícios com excelentes salários garantidos em Tribunais de Contas. O recordista é Jader Filho, ministro das Cidades, com seis parentes distribuídos entre o TCE-PA e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) do Pará. A tia, Mara Lúcia Barbalho, e a cunhada, Daniela Barbalho, ocupam cargos de conselheiras. Daniela tem um “plus”, é casada com o governador paraense Helder Barbalho, que é irmão do ministro.

Expediente no tribunal

Rui Costa, da Casa Civil, emplacou a mulher e ex-primeira-dama da Bahia Aline Peixoto como conselheira no TCM-BA.

Cargo vitalício

Marília Góes virou conselheira do TCE-AP quando o marido Waldez Góes, hoje ministro do Desenvolvimento Regional, governava o Amapá.

Sobrenome ajuda

As esposas de Wellington Dias, Desenvolvimento Social, e Renan Filho, Transportes, também levaram vaga nos TCEs em seus estados.

Espaço aberto

A coluna procurou a assessoria de todos os ministros citados e mantém o espaço aberto para as explicações que queiram prestar.

CPI deve investigar ONGs que exploram pobreza

A CPI das ONGs, a ser instalada na quarta-feira (14), deve investigar os efeitos prejudiciais a moradores de rua que, além da situação de extrema pobreza em que vivem, ainda sofrem os efeitos prejudiciais de entidades oportunistas que os exploram politicamente e atuam para impedir políticas públicas de socorro social. Chegaram a recorrer à Justiça, no início do ano, para impedir que a prefeitura paulistana acolhesse moradores com instalações dignas de pernoite, asseio e alimentação.

Oportunistas

Em São Paulo, ONGs ligadas à Igreja católica e políticos oportunistas do Psol buscam impedir iniciativas que lhes retire pessoas que manipulam.

Nem aí

Há dias, vereadores do Psol nem sequer votaram programa destinado a construir casas para pessoas muito pobres. É como não se importassem.

Vítima usada

Quatro ONGs exigem indenização de R$500 milhões após um homem ter pés e mãos amarrados. Para a vítima da violência, nenhum tostão.

PT TV

Carlos Sampaio (PSDB-SP) acionou o TCU e a Anatel para barrar o projeto do PT de montar um canal de TV. “Não vamos permitir que Lula faça o que Maduro fez na Venezuela”, diz o deputado federal.

Caracas, Ceará

Apenas um parlamentar do Ceará, André Fernandes (PL), está na lista dos 48 deputados que assinaram o pedido de impeachment contra Lula por receber e bajular o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro.

Diferença simples

O ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou prêmio recebido pelo BNDES de “transformação bancária”, em 2022, seu último ano de governo. “[O PT] usava o BNDES para patrocinar obras em ditaduras socialistas”.

Vamos lembrar

O Ipec, que agora diz que 8% dos bolsonaristas aprovam Lula, apostou, na véspera do 1º turno, que o petista venceria o segundo turno por, no mínimo, 11 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Acabou 50% a 49%.

Sem condições

Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) ficou estarrecida: “estamos já em meados de junho e o agro continua sem saber quais as condições de financiamento e com quanto vai contar para o Plano Safra 23/24”.

São uns incompetentes

O site especializado Statista informa que a inflação na Venezuela do ditador Nicolás Maduro, amigão de Lula, fechará o ano em 400%. Na Argentina de outro lulista, Alberto Fernández, a estimativa é de 100%.

Apetite

O amigo e advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, tem agenda cheia as vésperas da votação que deve referendar a ida para o STF. Foi convidado para jantar na casa do senador Weverton Rocha (PDT-MA).

Não tá comigo

Sobre as acusações de supostamente levar para casa documentos secretos, o ex-presidente dos EUA Donald Trump disse que é uma armação dos opositores. Afinal, a lei de lá determina que é o presidente quem determina quais documentos ele pode, ou não, levar para casa.

Pensando bem…

…atentar contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais está – literalmente – na Lei do Impeachment.

PODER SEM PUDOR

Fora do ar

A CPI dos Correios discutia o formato dos depoimentos da semana quando o deputado Jamil Murad (PCdoB-SP) criticou o “exibicionismo” da oposição, sem esquecer de saudar “os telespectadores da TV Senado”. Rápido no gatilho, Heráclito Fortes (PFL) fez Murad perder o rebolado: “Deputado, a tevê está desligada!” Murad resmungou, aborrecido e agressivo: “Deveria estar desligada quando o senhor falasse com sua delicadeza de elefante em loja de louças.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

