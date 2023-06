Colunistas Plano de voo árabe

Por Leandro Mazzini | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Depois de presentear o casal Bolsonaro com joias de R$ 16 milhões, que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio público do Brasil, a monarquia saudita encantou técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que foram ao Future Aviation Forum, no ano passado, em Riad. Nota técnica da agência recomenda que no encontro de outubro no Rio de Janeiro com a autoridade de aviação saudita o Governo do Brasil ofereça, acreditem, o mesmo luxo, com a “mesma equivalência no nível de qualidade do serviço prestado”, apesar das “restrições orçamentárias da ANAC”.

Entrave

O Governo enfrenta um entrave para afagar o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o centrão. Titular das Comunicações, Juscelino Filho (UB-MA) é indicação do senador Davi Alcolumbre (UB-AP), que preside a Comissão de Constituição e Justiça, onde o advogado Cristiano Zanin será sabatinado. André Mendonça, indicado por Bolsonaro, esperou quatro meses pela sabatina por birra pessoal de Alcolumbre.

PSB na Sudene

O PSB segue ampliando espaço no Governo Lula. Além do vice-presidente Geraldo Alkmin, que acumula o cargo de Ministro do Desenvolvimento, Indústria & Comércio, e Flávio Dino, na Justiça, o partido alçou o ex-deputado ao Governo de Pernambuco, Danilo Cabral, ao comando da Sudene. No Nordeste, não é pouca coisa.

Sinecura

Se você acha que sua vida financeira está ruim, ponha-se na pele de Deltan Dallagnol. Deixou o emprego estável de procurador para ser político. Teve o mandato cassado e pode ter que pagar cerca de R$ 3 milhões em diárias consideradas irregulares, cobrado pelo TCU. Como consolo, ele arranjou uma sinecura dentro do próprio partido, o Podemos, mas está pedindo dinheiro pela internet, para ajudar a pagar a conta.

Energia

Chega hoje ao Brasil para audiência com o presidente Lula da Silva a presidente da União Europeia, a alemã Úrsula Gertrud. Na pauta, o programa Global Geteway, uma nova estratégia europeia para o desenvolvimento de energia limpa, melhoria dos sistemas de saúde e educação ambiental, além do reforço da competitividade e segurança das cadeias de abastecimento mundiais.

Garcia

O deputado Jorge Solla (PT-BA) quer ouvir explicações do empresário Tony Garcia sobre o suposto uso da Justiça pelo ex-juiz, hoje senador, Sergio Moro, para “perseguir desafetos no comando da Lava Jato”. O deputado diz que “Garcia fez revelações graves que dão mais uma amostra da promiscuidade jurídica”. O convite é para que ele compareça à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara.

Colaboraram Equipes DF, SP, RJ e BA

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/plano-de-voo-arabe/

Plano de voo árabe

2023-06-12