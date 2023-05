Futebol Tribunal de Barcelona autoriza que psicóloga contratada por Daniel Alves examine vítima

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. (Foto: Reprodução)

Antes negado pela juíza do caso, o pedido da defesa de Daniel Alves para que uma psicóloga contratada pelo jogador examinasse a vítima foi permitido pelo Tribunal de Barcelona. A jovem que acusa o brasileiro de estupro será examinada pela Unidade de Psicologia do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Catalunha e o perito nomeado pela defesa poderá ser envolvido neste processo.

Segundo informações da imprensa espanhola, os advogados de Daniel Alves recorreram da decisão inicial e afirmaram que a lei reconhece o direito de todo réu a nomear um perito às suas próprias custas. E negar isso seria uma violação ao direito de defesa.

O Tribunal de Barcelona não viu qualquer problema no fato de o exame psicológico ser efetuado em conjunto pelos profissionais, entre os quais um será designado pela defesa de Daniel Alves. Isso deve ser feito, como insiste o tribunal, em um ambiente com a maior privacidade possível.

Também foi pedido para que um perito participasse da consulta da vítima, exame comum em casos de estupro para determinar se a denunciante sofre sequelas compatíveis com uma agressão sexual. A solicitação, no entanto, foi vetada pelo juiz após o Ministério Público intervir.

Entenda o caso

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periódico. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa “Y Ahora Sonsoles”, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia. As informações são dos jornais Extra e O Estado de S. Paulo.

