Futebol Messi tem suspensão reduzida no PSG e multa é de quase 9 milhões de reais

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Atacante voltou a treinar na segunda-feira depois de uma semana afastado por viajar sem autorização para a Arábia Saudita. (Foto: Reprodução)

Em meio a rumores de saída do PSG rumo à Arábia Saudita na próxima temporada, Messi retornou aos treinos do clube francês na segunda-feira (8). O argentino estava suspenso inicialmente por duas semanas depois de fazer uma viagem sem autorização ao país do Oriente Médio, onde é embaixador do turismo, mas o fim da punição já foi antecipado, e nesta terça-feira (9) o atacante já fez trabalhos em grupo com os companheiros de elenco.

Apesar de os dias de “gancho” terem sido reduzidos, a multa ainda é a mesma: duas semanas de seu salário, em um valor que corresponde a 1,6 milhão de euros (cerca de R$ 8,8 milhões na cotação atual). As informações são da ESPN.

O argentino estará à disposição do treinador Christopher Gaultier no próximo jogo do PSG contra o Ajaccio, no sábado. Depois, o clube francês enfrenta Auxerre, Strasbourg e Clermont nas últimas rodadas da Ligue 1, que devem ser as últimas partidas de Messi pela equipe. De acordo com o programa de TV espanhol “El Chiringuito”, o acordo do Al-Hilal para contratar o jogador deve ficar na casa dos 300 milhões de euros – cerca de R$ 1,6 bilhão.

Na tarde da última segunda-feira, Messi ganhou o Prêmio Laureus de melhor atleta homem de 2022. Foi a segunda vez que ele recebeu o prêmio, tendo dividido a honraria com Lewis Hamilton em 2020.

Futuro de Messi

Jorge Messi, pai e empresário de Lionel Messi, fez questão de vir a público afirmar que não existe qualquer acerto ou acordo verbal entre o craque argentino e outro clube. Em um comunicado oficial, o gestor de carreira do camisa 30 do PSG garantiu que eles decidirão o futuro de Messi apenas no final da temporada.

O comunicado foi publicado após uma fonte saudita confirmar à AFP que Lionel Messi jogaria na Arábia Saudita na próxima temporada.

Leia a nota, na íntegra: “Não há absolutamente nada com nenhum clube para o próximo ano. A decisão nunca será tomada antes de Lionel terminar a liga com o PSG. Quando a temporada terminar, será hora de analisar e ver o que está lá, e então tomar uma decisão. Sempre há rumores e muitos usam o nome de Lionel para ganhar notoriedade, mas a verdade é uma só e podemos garantir que não há nada com ninguém. Nem verbal, nem assinado, nem acordado, e não haverá até o final da temporada Parece-me uma falta de respeito para com os meios de comunicação onde respondem, que há quem engane consciente e deliberadamente, sem apresentar qualquer prova das suas afirmações e querendo transformar em notícia qualquer boato malicioso ou que seja dirigido por alguém a favor de seus interesses. Eles teriam que explicar por que não contrastam as informações… Eles não querem que uma verdade estrague suas ‘notícias’”. As informações são do jornal O Globo.

