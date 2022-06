Política Tribunal de Contas da União abre procedimento para investigar gastos em duplicidade do governo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2022

O pedido foi apresentado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) e o relator será o ministro Antonio Anastasia. Foto: Agência Brasil O pedido foi apresentado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) e o relator será o ministro Antonio Anastasia. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu procedimento para investigar supostos gastos em duplicidade no cartão corporativo do governo de Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) e o relator será o ministro Antonio Anastasia.

Segundo Vaz, há despesas que constam, simultaneamente, de faturas do cartão e de contratos firmados pela União para os mesmos serviços.

Para o parlamentar, há aumento nos gastos do Executivo com hospedagem, alimentação e locomoção dos militares que fazem a segurança do presidente – tudo pago com cartão corporativo.

Entre janeiro de 2020 e maio de 2022, o valor foi de R$10.767.281,13 em diárias, segundo levantamento no Portal da Transparência.

A locomoção também está garantida. O governo pagou entre janeiro de 2020 e maio deste ano R$ 12.154.944,08 à empresa Miranda Turismo e Representações Ltda para fornecimento de passagens.

