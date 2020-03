Rio Grande do Sul Tribunal de Contas do Estado autoriza o prosseguimento de concurso público para monitor

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

TCE considerou as alterações sugeridas pela PGM no Edital nº 157/2019 e revogou a medida cautelar que suspendeu o certame Foto: Divulgação TCE considerou as alterações sugeridas pela PGM no Edital nº 157/2019 e revogou a medida cautelar que suspendeu o certame. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Atendendo ao pedido da PGM (Procuradoria-Geral do Município), o TCE (Tribunal de Contas do Estado) autorizou o prosseguimento do concurso público promovido pela Prefeitura de Porto Alegre para o cargo de Monitor.

Em decisão proferida na última quinta-feira (12) o TCE considerou as alterações sugeridas pela PGM no Edital nº 157/2019 e revogou a medida cautelar que suspendeu o certame. A decisão proferida na Inspeção Especial determinava a retificação do edital no item que tratava da distribuição de vagas por órgão da Administração Municipal.

O conselheiro relator considerou que “restou demonstrada pelo gestor a retificação do edital, para o fim de não mais ser possível, através do concurso em questão, o provimento de vagas na Administração fundacional, senão que apenas na Administração direta”, conforme requerido pela Procuradoria.

Ainda de acordo com o relator, foram consideradas suficientes as alterações até então promovidas pela Administração Municipal. “Diante das alterações já promovidas pelo Município, em juízo de reconsideração, revogo a medida cautelar deferida no processo de Inspeção Especial”.

De acordo com o procurador para Assuntos Estratégicos da PGM, Renato Ramalho, a decisão garante a contratação de monitores para o Município. “São profissionais de grande importância para o adequado serviço nas escolas”, afirma.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário