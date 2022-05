Política Tribunal de Contas pretende antecipar divulgação de relatório sobre segurança das eleições

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Inicialmente, a divulgação estava prevista para junho, mas há um esforço para que os dados sejam tornados públicos ainda em maio. Foto: Reprodução Inicialmente, a divulgação estava prevista para junho, mas há um esforço para que os dados sejam tornados públicos ainda em maio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal de Contas da União (TCU) pretende antecipar a divulgação do terceiro relatório da auditoria que a Corte está fazendo sobre as urnas eletrônicas e a segurança das eleições. A informação foi antecipada pela coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

O tribunal tem realizado um trabalho de averiguação de todo o processo eleitoral brasileiro. O estudo foi dividido em cinco fases. O relatório que o TCU pretende antecipar é o da terceira fase.

Inicialmente, a divulgação estava prevista para junho, mas há um esforço para que os dados sejam tornados públicos ainda em maio. A área técnica do tribunal vai se reunir nesta terça-feira (10) para tratar da antecipação.

Nesta fase, o TCU se debruçou sobre a segurança da informação nos sistemas e os procedimentos e processos adotados pela Justiça Eleitoral. Os técnicos da Corte estão avaliando se há uma gestão de risco e estratégias já montadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que não permita a interrupção das atividades em caso de incidentes graves e/ou assegure a sua retomada em tempo hábil a não prejudicar o resultado das eleições.

Para isso, a Corte de Contas acompanhará de forma simultânea as ações preparatórias para as eleições com auditores especializados em tecnologia da informação e servidores lotados nos estados para assistir às ações dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

A auditoria, que tem o ministro Bruno Dantas à frente, ainda vai avaliar os sistemas eleitorais e acompanhar os testes públicos de segurança e verificações feitas pelas entidades fiscalizadoras, e, na última etapa, vai se debruçar sobre os procedimentos de custódia, proteção dos dados e totalização dos votos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política