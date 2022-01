Rio Grande do Sul Tribunal de Justiça gaúcho alerta sobre novo golpe envolvendo o pagamento de precatórios

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O TJ-RS ressaltou que nenhum valor é cobrado pelo Serviço de Processamento de Precatórios para a liberação das parcelas Foto: Reprodução O TJ-RS ressaltou que nenhum valor é cobrado pelo Serviço de Processamento de Precatórios para a liberação das parcelas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) alertou para um novo tipo de golpe envolvendo solicitações de pagamentos de custas processuais a credores para suposta liberação, mais rápida, de valores decorrentes de precatórios.

Segundo a Corte, golpistas apresentam documentos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp – supostamente firmados por advogados, procuradores, desembargadores e servidores do Poder Judiciário – em que comunicam a liberação antecipada do valor do precatório mediante o depósito de “custas” via Pix.

O TJ-RS ressaltou que nenhum valor é cobrado pelo Serviço de Processamento de Precatórios para a liberação das parcelas e tampouco para o pagamento do saldo ou integralidade do crédito dos precatórios.

A partir do número do precatório, é possível realizar pesquisa e acompanhamento do pagamento do seu crédito no site do Tribunal de Justiça, pelos telefones (51) 3210-7291, (51) 3210-7293 e (51) 3210-7335 ou pelo e-mail precatorios@tjrs.jus.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul