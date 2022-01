Política Lula diz esperar que o PT “compreenda a necessidade de fazer aliança” com Geraldo Alckmin

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Eu, se voltar a governar esse País, é para fazer mais do que eu fiz", declarou o petista Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula "Eu, se voltar a governar esse País, é para fazer mais do que eu fiz", declarou o petista. (Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula) Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Lula disse, em uma entrevista concedida na quarta-feira (26), esperar que Geraldo Alckmin escolha um partido que se alie ao PT e que o Partido dos Trabalhadores “compreenda a necessidade de fazer aliança” com o ex-governador de São Paulo.

“Que dê certo essa conversa. Espero que Alckmin escolha o partido político adequado que faça aliança com o PT. Espero que o PT compreenda a necessidade de fazer aliança”, afirmou Lula. Alckmin, que deixou o PSDB após 33 anos, é apontado como principal nome para constituir uma chapa com o petista nas eleições presidenciais deste ano.

Os dois sempre foram adversários políticos. “Eu, se voltar a governar esse País, é para fazer mais do que eu fiz”, prosseguiu o petista.

Questionado se a ex-presidente Dilma Rousseff teria algum papel em um eventual novo governo, Lula respondeu: “Dilma tem uma competência extraordinária. Onde que a companheira Dilma, na minha opinião, erra? É na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar. Para ouvir as pessoas dizerem não. Para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que a pessoa está falando. Você não pode ficar agressivo, precisa atender. Eu sou daqueles políticos que, quando um cara conta uma piada que eu já sei, eu não vou dizer para o cara ‘eu já sei essa’. Conta outra vez. Se for necessário rir, eu vou rir”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política