Rio Grande do Sul Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul lança campanha para auxiliar vítimas das enchentes no Estado

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Todo o material arrecadado será prontamente encaminhado à Defesa Civil Estadual para distribuição. Foto: Divulgação/TRE-RS Todo o material arrecadado será prontamente encaminhado à Defesa Civil Estadual para distribuição. (Foto: Divulgação/TRE-RS) Foto: Divulgação/TRE-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias, o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul (TRE-RS) lançou o “Projeto Humanitário da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul” para receber doações em suas duas sedes, ambas no centro de Porto Alegre, no sentido de angariar doações para encaminhamento aos mais necessitados.

A campanha iniciou nesta quinta-feira (7) e segue até o dia 29 deste mês. O horário de entrega dos donativos é das 8h às 18h na Rua 7 de setembro, 730, e na Rua Duque de Caxias, 350.

O tribunal salienta que, para agilizar a coleta e distribuição dos materiais aos beneficiados, serão recebidos exclusivamente agasalhos, cobertores e produtos de higiene e limpeza.

Todo o material arrecadado será prontamente encaminhado à Defesa Civil Estadual para distribuição.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/tribunal-regional-eleitoral-do-rio-grande-do-sul-lanca-campanha-para-auxiliar-vitimas-das-enchentes-no-estado/

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul lança campanha para auxiliar vítimas das enchentes no Estado

2023-09-07