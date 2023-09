Mundo China proíbe a utilização de IPhone por funcionários do governo, diz jornal

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Há relatos de que gestores têm notificado os funcionários por meio de grupos de bate-papo ou reuniões. Foto: Reprodução Há relatos de que gestores têm notificado os funcionários por meio de grupos de bate-papo ou reuniões. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A China proibiu o uso de iPhones para funcionários do governo central. A informação foi publicada pelo americano The Wall Street Journal, citando fontes não identificadas. As ações da Apple caíram 3,6% nesta quarta-feira (6) após a notícia, fechando a US$ 182,91 em Nova York. Esta foi a maior queda diária em um mês. Antes, a Apple havia subido 46% este ano.

O jornal americano relata que os gestores têm notificado os funcionários sobre a proibição por meio de grupos de bate-papo ou reuniões.

A proibição do telefone para funcionários do governo pode ser uma retaliação a medidas semelhantes tomadas pelos Estados Unidos contra a tecnologia chinesa e pode ter um efeito inibidor sobre grandes marcas estrangeiras com presença estabelecida na China.

As marcas chinesas de telefonia estão sujeitas às restrições dos EUA há muito tempo. Além disso, em novembro do ano passado, a administração Biden proibiu a aprovação de novos equipamentos de telecomunicações, porque representariam “um risco inaceitável” para a segurança nacional dos Estados Unidos.

O TikTok também foi banido de dispositivos emitidos por várias instituições dos EUA, incluindo a Câmara dos Representantes, a cidade de Nova York, Montana, Nova Jersey, Ohio, Texas e Geórgia, devido a preocupações de que o governo chinês pudesse ter acesso aos dados dos usuários através de sua controladora chinesa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/china-proibe-a-utilizacao-de-iphone-por-funcionarios-do-governo-diz-jornal/

China proíbe a utilização de IPhone por funcionários do governo, diz jornal

2023-09-07