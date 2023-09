Porto Alegre Porto Alegre cede unidade móvel de saúde a cidades atingidas por temporal

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O caminhão conta com três consultórios climatizados, um deles com espaço para vacinação e banheiros. Foto: Divulgação/PMPA O caminhão conta com três consultórios climatizados, um deles com espaço para vacinação e banheiros. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre cedeu a sua unidade móvel de saúde para auxiliar os municípios mais afetados pelas cheias do Rio Taquari. O veículo se encontra à disposição do governo do Estado e deverá auxiliar as cidades de Roca Sales e Muçum.

“Neste momento tão difícil para o Rio Grande, de perdas e dores para tantas famílias, vamos ceder a nossa unidade móvel e caminhões-pipa para auxiliar no atendimento às vítimas do temporal na região. A solidariedade não tem fronteiras”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A cedência da unidade de saúde busca atender a população que mais precisa ter acesso aos serviços básicos de saúde. O caminhão de 20 metros quadrados conta com três consultórios climatizados, um deles com espaço para vacinação e banheiros. O acesso dos pacientes ocorre por meio de escada ou rampa no caso de pessoas com deficiência. Foi equipada, ainda, com gerador próprio e caixa d’água.

A unidade móvel deve circular pelos municípios mais afetados, como Roca Sales e Muçum, principalmente em regiões de difícil acesso em que a população está impossibilitada de receber atendimento médico ou de enfermagem, uma vez que até mesmo o Hospital Roque Gonzales, situado em Roca Sales, foi invadido pela água, fazendo com que pacientes fossem transferidos para instituições hospitalares do entorno.

A unidade móvel de atenção primária tem capacidade de oferecer consultas médicas e de enfermagem, vacinação, curativos, procedimentos de dispensação de medicamentos, além de realizar exames rápidos como testes de gravidez e de infecções sexualmente transmissíveis, entre outros atendimentos.

“É fundamental a união de todos, pois neste momento não há limite entre municípios”, destaca o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está de sobreaviso e havendo necessidade enviará dois caminhões-pipa, com água potável, para abastecer a região. Podem ser disponibilizados cerca de 20 mil metros cúbicos de água.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-cede-unidade-movel-de-saude-a-cidades-atingidas-por-temporal/

Porto Alegre cede unidade móvel de saúde a cidades atingidas por temporal

2023-09-07