Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Gabigol estaria na mira de clubes da Premier League, segundo jornalista. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Questionado pela torcida do Flamengo por ter feito um festão de aniversário em um momento de crise e barrado do time no clássico contra o Botafogo, Gabigol está na mira de clubes da Premier League. O Fulham e o Crystal Palace monitoram a situação do atacante. A informação é do jornalista turco Ekrem Konur.

Não é a primeira vez que o Fulham demonstra interesse em Gabigol. Em 2019, quando o Flamengo negociava a compra em definitivo do atacante (ele chegou ao rubro-negro por empréstimo) o clube inglês tentou atravessar o negócio.

Já o Crystal Palace pertence ao empresário americano John Textor, que também é dono da SAF do Botafogo. Ele já possui um canal aberto com a diretoria rubro-negra. Há um mês, o clube inglês acertou a compra do meia-atacante Matheus França por 20 milhões de euros e mais 5 milhões de euros em bônus por metas alcançadas. O rubro-negro ainda ficou com 20% do lucro dos ingleses numa futura venda do jogador.

Entretanto, segundo informações do jornal Extra, tanto o Flamengo quanto os representantes de Gabigol afirmaram não haver nenhuma movimentação oficial neste sentido.

A festa de aniversário temática de Gabigol, que aconteceu no final do último mês deu o que falar na internet. Nesse sentido, Zico, ídolo máximo do Flamengo, deu sua opinião sobre o assunto. O Galinho se posicionou contra a cobrança em momentos de folga do atleta.

“Qualquer jogador tem todo direito de comemorar seu aniversário. Sabe por quê? Eu já fui técnico e aconteceu uma situação parecida com um jogador brasileiro. Ele comemorou a festa e não chegou no treino bem. Eu falei: ‘Dorme aí e acorda sábado para jogar’. No dia da partida, ele não jogou nada e nós perdemos. Depois, ele saiu do time e pronto. Você toma decisões. Mas o Gabigol tem direito de fazer o que ele quiser. Agora, em 2019, nós tivemos várias festas e jantares… Ninguém falava nada porque estava ganhando. Se é para cobrar, tem que cobrar no campo, no treino. Quem tem que fazer isso é a diretoria e a comissão técnica”, disse Zico no programa Pânico, da Jovem Pan.

Mansão reformada

Em outra frente, a mansão de Gabigol, na Praia de Pernambuco, no Guarujá, acaba de passar por uma reforma “surpresa”. A ideia foi dos pais do atacante, que quiseram surpreender o jogador com uma transformação na área de lazer, segundo a Casa Vogue.

A mansão agora conta com uma grande área com piscina, bar e sala de cinema – no todo, a casa passou a ter um “espaço de balada” outdoor. A reforma ocupou cerca de 120 m² e foi feita pelo arquiteto Carlos Pardal. Como parte das mudanças, a silhueta da pose clássica do jogador foi marcada em diversos ambientes, como a piscina.

A casa, que fica no bairro Jardim Acapulco, tem aproximadamente 720 m². “Novo refúgio para performances incríveis e momentos inesquecíveis”, escreveu o arquiteto em seu Instagram. Ele também mostrou o bar, com luzes avermelhadas que criam outra atmosfera à noite. “O ambiente se transforma em uma balada envolvente”. As informações são dos jornais Extra e O Estado de S. Paulo.

