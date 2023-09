Futebol Antony é denunciado por quatro crimes na Inglaterra e penas variam de 6 meses a 26 anos de prisão

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2023

Gabriela Cavallin acusa o ex-namorado Antony de agressão. Jogador nega as acusações. (Foto: Reprodução)

Desde o último dia 1°, a polícia de Manchester (Inglaterra) investiga as acusações feitas por Gabi Cavallin contra Antony. Na ação de 70 páginas também entregue ao Crown Prosecutor Service (promotoria da Inglaterra), quatro crimes foram comunicados: assédio, agressão, cárcere privado e lesão corporal grave. Cada um deles tem uma penalidade, que pode variar de dois anos de prisão e pagamento de 5 mil libras, (algo em torno de R$ 31 mil) no caso de harassment (assédio) a 26 anos de reclusão no caso de “Grievous bodily harm” (GBH), que é lesão corporal grave.

A DJ, que namorou o jogador entre 2021 e 2023, inclusive, já prestou depoimento numa videochamada gravada pelos investigadores. Ela está no Brasil e agora aguarda ser chamada para novos esclarecimentos. “Estou á disposição para ir a qualquer hora”, diz a ex do jogador.

Ainda não se sabe quando Antony irá prestar seu depoimento, mas segundo a advogada Vanessa Souza, que representa o caso na Inglaterra, não é o tipo de coisa que demora muito.

“Aqui nós não temos uma Lei Maria da Penha, mas tem um código muito efetivo que foi elaborado pelo CPS, então tem várias medidas extremamente rápidas, tanto que fiz uma representação na quinta-feira e na sexta-feira a Gabriela já foi ouvida mesmo á distância, eu estando aqui em Londres e ela no Brasil. Existem vários crimes autônomos que ele pode responder, não só dentro dos crimes que estão na Lei Maria da Penha no Brasil”, explica a advogada.

Não só órgãos de investigação, mas também o Manchester United já foi comunicado dos supostos crimes cometidos pelo atacante.

“Fiz uma representação formal perante a polícia de Manchester e a o clube também já foi notificado”, diz Vanessa: “Serão interpostas ações cíveis e utilizaremos todos os mecanismos previstos no código de domestic abuse (abuso doméstico) inglês”.

Pelo código inglês, as lesões corporais graves (GBH) ocorrem quando alguém, intencionalmente ou de forma imprudente, inflige lesões corporais graves a outra pessoa. Exemplos comuns incluem uma perna quebrada, um crânio fraturado e até mesmo uma lesão psiquiátrica que se apresentou de forma visível.

No caso de Gabi, o dedo, que teria sido lesionado em 8 de maio após Antony arremessar uma taça de vidro na direção de seu rosto, defendido com a mão, caracterizaria um GBH.

Na ação que move, ela conta que, por volta das 22h do dia 8 de maio de 2023, em Manchester, na Inglaterra, ela e Antony estavam na sala quando ele num “surto de ciúme” não gostou de vê-la olhando o celular e teria partido em sua direção enfurecido. “Tomado pelo ciúme, se ajoelhou na frente da DJ e retirou a taça que estava em sua mão de forma abrupta e a arremessou na direção de seu rosto. Para se defender, Gabriela colocou a mão instintivamente na frente e bloqueou a taça, que estilhaçou seus dedos, causando cortes bem profundos”, diz o depoimento.

Este é o relato que acompanha a ação movida pela DJ que acusa o jogador por agressão. Ainda de acordo com Cavallin, Antony a teria impedido de procurar atendimento num pronto-socorro após o ocorrido.

“Contudo, em que pese a gravidade das lesões, Antony impediu que a vítima fosse imediatamente socorrida em uma unidade hospitalar, tendo continuado a proferir xingamentos e praticar agressões físicas e verbais, mesmo com a vítima gravemente machucada, mantendo-a sob cárcere privado no interior de sua residência, precisamente no interior da quadra de futebol que tem em sua casa, a qual é escura e tem a aparência de uma espécie de jaula”, diz o texto da ação.

A “jaula” em questão é uma quadra de futebol de salão que fica praticamente na sala da mansão que o jogador ocupa na cidade inglesa. O imóvel foi do também jogador francês Paul Pogba. Antony “herdou” a casa com porteira fechada, ou seja, ficou com os móveis e decoração do lugar e o mini campo de futebol que teria servido de “prisão” para Gabriela.

Antony só teria retirado Gabriela da quadra após a chegada de seu próprio fisioterapeuta, Fernando Roberto Silva, que a levou ao hospital. O fisioterapeuta seria “pessoa de sua confiança e que garantiria que Gabriela não contaria o ocorrido para os médicos”.

O fisioterapeuta, segundo depoimentos, mora a cerca de uma hora da casa de Antony em Manchester. Gabriela foi obrigada a aguardar a chegada dele para que pudesse sair em busca de ajuda especializada. Somente por volta das quatro da manhã já do dia 9 de maio de 2023 é que o jogador a destrancou para que fosse até uma unidade hospitalar para tratar os seus ferimentos.

“Estou em um bom dia”. Esta foi a primeira declaração de Gabriela Cavallin após o corte de Antony na seleção brasileira de futebol.

A defesa do atacante Antony, do Manchester United, divulgou nessa quinta-feira (7) uma nota à imprensa sobre o caso de agressão a DJ Gabi Cavallin. No comunicado, o jogador brasileiro se diz à disposição das autoridades, negou mais uma vez a violência e afirmou que a verdade prevalecerá com o reconhecimento de sua inocência. “O jogador Antony Matheus dos Santos vem sendo alvo de acusações infundadas feitas por sua ex-namorada Gabriela Cavallin. Em depoimento prestado em junho, narrou um relacionamento conturbado com Gabriela, com desentendimentos, discussões, ofensas verbais mútuas, sempre movidas pela emoção, mas negou veementemente qualquer ato de agressão física ou psicológica. Seu depoimento descreve uma relação conflituosa, com rupturas, reencontros, permeada pelo sofrimento, pela instabilidade emocional, mas jamais pela violência. Antony seguirá à disposição das autoridades policiais, confiando que, ao final, a verdade prevalecerá com o reconhecimento de sua inocência.” As informações são do jornal O Globo.

