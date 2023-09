Futebol Federação inglesa sonha com Guardiola para assumir a seleção da Inglaterra

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

O sucesso de Pep Guardiola no comando do Manchester City pode render frutos maiores ao treinador. (Foto: Reprodução)

O sucesso de Pep Guardiola no comando do Manchester City pode render frutos maiores ao treinador. Segundo o jornal inglês Daily Mail, o espanhol de 52 anos é o sonho da Federação Inglesa para assumir o cargo de técnico da seleção da Inglaterra, caso Gareth Southgate decida sair no final de seu contrato após a Eurocopa de 2024.

Troféus e inovações tácticas

O apelo do treinador do Manchester City é óbvio, uma vez que o espanhol já confirmou o seu posto entre os maiores treinadores do futebol do mundo, com uma carreira repleta de troféus e inovações tácticas. Só pelo clube inglês são 15 títulos em apenas sete temporadas — o mais importante deles foi a Champions League na temporada passada.

Processo de busca

Os rumores de uma possível saída de Southgate surgiram antes mesmo da Copa do Mundo do Catar, no ano passado, quando a FA já havia sondado as possibilidades de Eddie Howe, Graham Potter e Mauricio Pochettino. A federação, então, decidiu continuar o processo de busca depois da Inglaterra ser eliminada nas quartas de final do Mundial.

Grande obstáculo

Entre os desafios para a FA para convencer Guardiola seria o seu contrato existente com o Manchester City, que atualmente vai até 2025 – 12 meses após a Euro 2024. De acordo com o portal, os salários relatados de 20 milhões de libras (cerca de R$ 124 milhões) por ano também seriam um grande obstáculo. Em comparação, atualmente Southgate ganha 6 milhões de libras por ano.

Por outro lado, o fato de já trabalhar com alguns jogadores que fazem parte da seleção inglesa pode ajudar no convencimento de Guardiola. Atualmente, Jack Grealish, Phil Foden, John Stones, Kyle Walker e Kalvin Phillips são membros regulares da seleção inglesa de Southgate.

Melhor treinador da Europa

Outra credencial importante para Pep Guardiola ser um dos cotados a assumir a seleção inglesa é o fato do espanhol ter sido eleito o melhor treinador da Europa na última temporada. O treinador do Manchester City foi eleito pela Uefa na última quinta-feira, mas não esteve na presente na cerimônia para receber o prêmio. As informações são do jornal O Globo.

