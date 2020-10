Política Tribunal Superior Eleitoral estreia perfil no TikTok para ampliar a comunicação com o público jovem

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Segundo a Corte, a ideia é levar informações atualizadas de maneira acessível, democrática e irreverente aos seguidores Foto: Divulgação Segundo a Corte, a ideia é levar informações atualizadas de maneira acessível, democrática e irreverente aos seguidores. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o objetivo de se comunicar com os mais diversos públicos, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estreou o seu perfil oficial no Tiktok, plataforma de vídeos curtos que já representa a quarta maior rede social do mundo, com 800 milhões de usuários.

Segundo a Corte, a ideia é levar informações atualizadas de maneira acessível, democrática e irreverente aos seguidores. O perfil @tsejus tem uma linguagem dinâmica e moderna, com vídeos com informações sobre as eleições, passo a passo de como será a votação e o protocolo de cuidados sanitários adotados pela Justiça Eleitoral devido à pandemia do coronavírus.

“Dessa forma, além de manter os seguidores informados sobre os serviços eleitorais, o perfil vai combater a desinformação levando informações rápidas e seguras aos eleitores”, afirmou o TSE.

