Vice-presidente Hamilton Mourão diz que a Expointer Digital 2020 "ficará na história"

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Mourão (E) e Leite participaram do encerramento da feira, que ocorreu em formato virtual Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Mourão (E) e Leite participaram do encerramento da feira, que ocorreu em formato virtual. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

A Expointer Digital 2020 foi encerrada neste domingo (04) com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e do governador Eduardo Leite no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Com transmissão integral pela internet, negociações e leilões virtuais e drive-thru da agricultura familiar, a feira começou no dia 26 de setembro e ocorreu de forma virtual devido ao coronavírus.

Mourão chegou ao parque por volta das 12h e foi recepcionado pelo governador e pelo secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do RS, Covatti Filho. Os três assistiram à premiação da Morfologia do Cavalo Crioulo e, em seguida, participaram do almoço de encerramento da feira, promovido pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Depois, acompanharam o descerramento da placa em alusão aos 50 anos do parque, inaugurado em 29 de agosto de 1970.

“Vivendo esse momento difícil de pandemia, a equipe da Expointer, que representa as forças produtivas do Estado, junto com os entes do governo, produziram essa edição que ficará na história. O homem e a mulher de negócios são fortes. Meus cumprimentos a todos que fizeram essa feira acontecer e esperamos, para 2021, uma Expointer mais forte ainda”, destacou o general.

“Tivemos um belo resultado dadas as condições em que foi realizada. Era uma feira importante de ser feita, comemorando os 50 anos do parque, em um ano que começamos com dificuldades no agronegócio, em função da estiagem e, depois, de um ciclone bomba”, disse Leite.

“2020 não foi um ano fácil, mas o que fica, além do resultado econômico, é o efeito de demonstração de resiliência, resistência e posicionamento do agronegócio aos olhos do próprio povo gaúcho e também do Brasil e do mundo. Tivemos de inovar e, como não pudemos trazer as pessoas ao parque, levamos o parque às pessoas”, completou o governador.

Para Covatti, a Expointer foi um ato de superação de todo o governo do Estado. “Construímos muito, em conjunto com as entidades copromotoras, todo esse sistema de protocolos, monitorado pela Secretaria da Saúde de Esteio e pela Secretaria Estadual da Saúde. Além da parte presencial, criamos o ambiente virtual para transmitir todas as provas técnicas, importantíssimas para o encerramento dos ciclos das cadeias que estiveram aqui, para trazer grandes produtores e para valorizar a genética produzida no Rio Grande do Sul. Também criamos um ambiente de comercialização, com o drive-thru, que está sendo um sucesso. Foi uma Expointer muito inovadora, e esse ambiente virtual deve ser mantido em 2021”, destacou.

