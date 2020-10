Polícia Polícia Rodoviária Federal realiza a maior apreensão de maconha do ano no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2020

Três toneladas da droga foram encontradas em uma carreta na BR-386, em Lajeado Foto: PRF/Divulgação Três toneladas da droga foram encontradas em uma carreta na BR-386, em Lajeado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã deste domingo (04), três toneladas de maconha na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari. Essa foi a maior apreensão da droga realizada pela corporação neste ano no Estado.

A maconha, que poderia render até R$ 3 milhões se fosse comercializada, era transportada por uma carreta junto com uma carga de milho. O motorista, que já tinha antecedentes criminais por tráfico, foi preso.

Os policiais abordaram o veículo, com placas do Paraná, após receberem informações do serviço de inteligência da PRF. O motorista, de 38 anos, afirmou que seria pago para levar a droga até a Região Metropolitana de Porto Alegre.

