Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Um dos tópicos da cartilha traz as atribuições dos cargos que estarão em disputa nas eleições deste ano Foto: Freepik Um dos tópicos da cartilha traz as atribuições dos cargos que estarão em disputa nas eleições deste ano. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou o Guia do Eleitor Consciente – Todos fazem a Eleição!, uma cartilha com informações sobre o pleito para que os brasileiros votem com consciência no dia 2 de outubro.

“O que seria um voto consciente? O termo pode fazer referência à importância de formular a decisão de escolha do voto a partir de informações adequadas e verdadeiras sobre tudo o que envolve o cargo público e o candidato”, explica o documento.

Um dos tópicos da cartilha traz as atribuições dos cargos que estarão em disputa nas eleições deste ano. São eles: deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal), deputado federal, senador, governador e presidente.

Na sequência, o material apresenta rapidamente as funções dos Três Poderes: Judiciário, Executivo e Legislativo.

O documento focaliza também “as regras do jogo”. Entre outros tópicos, há comentários sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral e federações partidárias. A seção final da cartilha instiga o eleitor a fiscalizar condutas ilícitas nas eleições e a evitar a propagação de fake news.

“Eleição é coisa séria, e divulgar informações falsas é mais ainda. Cabe a cada eleitora ou eleitor ficar atento às mensagens e às notícias que recebe no período eleitoral. Se tiver dúvida sobre algum tipo de conteúdo que recebeu, vá até um canal oficial – como a página ‘Fato ou Boato’ do TSE na internet – e verifique a informação”, diz a cartilha.

“Com visual atraente e moderno, de leitura fácil, e conteúdo apresentado com auxílio de ilustrações e infográficos, a cartilha tem apenas doze páginas e é leitura obrigatória para quem quer votar com tranquilidade, com todas as informações na mão”, informou o TSE.

A cartilha foi elaborada pela Coordenadoria de Imprensa da Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE, com a colaboração da Coordenadoria de Editoração e Publicações da Secretaria de Gestão da Informação e do Conhecimento.

