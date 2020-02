Moda Tendência do tricô gigante no RS

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Foto: Sergio Ordobs/Divulgação

O tricô gigante virou uma febre na Europa. No Pinterest (rede social de imagens), há vários modelos, dicas de decoração e pessoas envolvidas no tricô gigante, com peças lindas para decorar a sua casa.

Mas onde encontrar essas peças no Brasil? A assessora de moda Cris Piuga destaca o trabalho da Claudia Reina Tricot (@claudiareinatricot), que produz peças robustas de lã crua, como cobertores para cama, sofá, cadeira ou para envolver-se.

Todas as peças são feitas manualmente e sob medida com lã de ovelha merino australiano. Os produtos, que podem ser conferidos no Instagram, são 100% sustentáveis.

