1 de janeiro de 2022

Os cães Rick e Baruk localizaram a droga no pátio de uma residência. Foto: BM/Divulgação Os cães Rick e Baruk localizaram a droga no pátio de uma residência. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), juntamente com os policiais militares do Canil do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq), com o apoio dos cães farejadores Rick e Baruk, realizaram ações contra o crime organizado em Osório, no Litoral Norte.

Na região, dois homens foram encontrados com drogas, e um deles também portava dinheiro. Após a abordagem, os homens informaram o local da procedência do entorpecente, que estava em uma casa nas proximidades.

No local, os policiais foram recebidos por uma mulher que autorizou a entrada da Brigada Militar na residência. Os cães farejadores Rick e Baruk, que estão atuando no Litoral Norte com o efetivo que está apoiando a Operação Golfinho, localizaram pedras de crack e quase 5 quilos de maconha no pátio.

Os dois homens e a mulher foram presos. Segundo eles, a droga seria arremessada para dentro da penitenciária modulada de Osório.

