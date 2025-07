Rio Grande do Sul Trio é condenado no Interior gaúcho por assassinato. Um dos envolvidos era o melhor amigo da vítima

Cometido em 2015, crime ainda tem motivação controversa.

Tribunal do Júri realizado em Santa Maria (Região Central do Estado) condenou três homens acusados de uma execução cometida no dia 15 de outubro de 2015. O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) recorrerá à Justiça, por considerar brandas as sentenças, que variam de 13 a 15 anos de prisão em regime fechado.

De acordo com o processo acusatório, a vítima foi um rapaz de 25 anos e sem antecedentes criminais. Ele estava de bicicleta quando acabou atraído para uma emboscada baleado seis vezes na cabeça. Um dos integrantes do trio era o seu melhor amigo, que permaneceu dentro de um veículo enquanto os outros dois efetuaram os disparos.

A motivação do crime até hoje não está totalmente esclarecida, apesar das investigações. Há versões que indicam disputa por uma arma-de-fogo, ao passo que outras sugerem que o caso tenha envolvido desentendimento relacionado à amizade da vítima com desafetos de seus algozes.

A atuação do MPRS em plenário foi conduzida pelos promotores de Justiça Caroline Mottecy de Oliveira e Davi Lopes Rodrigues Júnior. Os jurados acolheram integralmente a tese de culpa dos réus por homicídio com agravantes como o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Camaquã

Também nesta semana, o mesmo tipo de crime resultou na condenação de um acusado no município de Camaquã, Região Centro-Sul gaúcha. Ele recebeu pena de 16 anos de cadeia pela morte de um homem com 20 tiros, em uma noite de junho de 2021. O réu já estava preso ao receber a sentença.

Um segundo envolvido não chegou a ser levado ao banco dos réus, pois foi assassinado na Bahia, seu Estado de origem. A exemplo do caso de Santa Maria, as circunstâncias do incidente permanecem obscuras.

Conforme o MPRS, o cálculo da sentença levou em consideração o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. “Houve extrema brutalidade e desvalorização à vida por parte dos autores”, ressalta o promotor de Justiça Fernando Mello Müller, responsável pela acusação.

Ele acrescentou: “A sociedade acolheu todos os pedidos do Ministério Público. Familiares e amigos da vítima compareceram em peso à sessão e ficaram satisfeitos com o trabalho em plenário. Eles souberam do julgamento somente ao serem procurados pela Promotoria, com quem se reuniram para orientação e acolhimento”.

(Marcello Campos)

