Trio ganha Nobel de Economia por pesquisas que melhoraram a compreensão e a forma de lidar com colapsos financeiros

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Os pesquisadores receberão o prêmio de 10 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 900 mil), dividido igualmente pelos três.(Foto: Reprodução)

Os norte-americanos Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig foram premiados nesta segunda-feira (10) com o prêmio Nobel de Economia 2022. Os pesquisadores foram premiados pelos estudos sobre bancos e sua relação com as crises financeiras.

Ben S. Bernanke, de 68 anos, foi presidente do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) de 2006 a 2014 e trabalha na The Brookings Institution, em Washington, nos Estados Unidos. Ele é especializado em bancos e crises financeiras.

Douglas W. Diamond, de 68 anos, é professor de finanças, crise financeira e liquidez da Universidade de Chicago, também nos EUA.

Philip H. Dybvig, de 67 anos, é professor de bancos e finanças na Universidade de Washington.

Eles desenvolveram modelos teóricos que explicam por que os bancos existem, como seu papel na sociedade os torna vulneráveis ​​a rumores sobre seu colapso iminente e como a sociedade pode diminuir essa vulnerabilidade.

“O trabalho pelo qual Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig estão sendo reconhecidos foi crucial para pesquisas subsequentes que melhoraram nossa compreensão sobre bancos, regulamentação bancária, crises bancárias e como as crises financeiras devem ser gerenciadas”, informou a Real Academia de Ciências da Suécia.

Além disso, o prêmio reconheceu os três economistas por terem melhorado significativamente a compreensão do papel dos bancos, particularmente durante crises financeiras, e também sobre como regular os mercados financeiros e por que evitar colapsos de bancos é vital para a economia.

Os pesquisadores receberão o prêmio de 10 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 900 mil), dividido igualmente pelos três.

Pesquisa

Usando fontes históricas e métodos estatísticos, a análise de Bernanke mostrou quais fatores foram importantes na queda do Produto Interno Bruto (PIB). Ele descobriu que fatores diretamente ligados a bancos que entraram em falência foram responsáveis ​​pela maior parte dessa queda.

Ben Bernanke analisou ainda a Grande Depressão da década de 1930 e mostrou como as corridas bancárias foram um fator decisivo para que a crise se tornasse tão profunda e prolongada.

“A pesquisa apresentada pelos laureados deste ano reduz o risco de crises financeiras se transformarem em depressões de longo prazo com graves consequências para a sociedade, o que é do maior benefício para todos nós”, informou a organização do prêmio.

De acordo com Real Academia de Ciências da Suécia, Diamond mostrou como os bancos desempenham uma função socialmente importante. Como intermediários entre poupadores e mutuários, os bancos são mais adequados para avaliar a qualidade de crédito dos mutuários e garantir que os empréstimos sejam usados ​​para bons investimentos.

Diamond e Dybvig apresentaram ainda uma solução para a vulnerabilidade bancária, na forma de seguro de depósito do governo. Quando os correntistas sabem que o Estado garante seu dinheiro, eles não precisam mais correr para os bancos assim que começam os rumores sobre possíveis quebradeiras ou corridas bancárias.

Descobertas melhoraram a forma de lidar com crises financeiras

A pesquisa de Ben Bernanke, Douglas Diamond e Philip Dybvig começou no início dos anos 1980 buscando esclarecer a razão da existência dos bancos, como torná-los menos vulneráveis ​a crises e como os colapsos bancários exacerbam essas crises financeiras.

Para que a economia funcione, a poupança deve ser canalizada para investimentos. No entanto, os poupadores querem acesso instantâneo ao seu dinheiro em caso de gastos inesperados, enquanto as empresas e os proprietários precisam saber que não serão forçados a pagar seus empréstimos.

Diamond e Dybvig mostram como os bancos oferecem uma solução para esse problema. Atuando como intermediários que aceitam depósitos de muitos poupadores, os bancos podem permitir que os depositantes acessem seu dinheiro quando quiserem, ao mesmo tempo em que oferecem empréstimos de longo prazo aos tomadores.

No entanto, a análise também mostrou como isso torna os bancos vulneráveis ​​a rumores sobre seu colapso iminente. Se um grande número de poupadores correr simultaneamente para o banco para retirar seu dinheiro, o boato pode se tornar uma profecia auto-realizável – ocorre uma corrida ao banco e o banco entra em colapso.

Segundo eles, essas dinâmicas podem ser evitadas se o governo fornecer seguro de depósito e atuar como credor de última instância para os bancos.

Diamond demonstrou como os bancos desempenham outra função socialmente importante. Como intermediários entre muitos poupadores e mutuários, os bancos são mais adequados para avaliar a qualidade de crédito dos mutuários e garantir que os empréstimos sejam usados ​​para bons investimentos.

Com a análise da Grande Depressão, reconhecida como a pior crise econômica da era moderna por Bernanke, o economista demonstrou o efeito decisivo dos saques nos bancos no aprofundamento e prolongamento da crise que se instalou na época.

Quando os bancos entraram em colapso, informações sobre os mutuários foram perdidas e não puderam ser recuperadas rapidamente. A capacidade da sociedade de canalizar a poupança para investimentos produtivos foi severamente diminuída.

“Os insights dos laureados melhoraram nossa capacidade de evitar crises sérias e resgates caros”, afirmou Tore Ellingsen, presidente do Comitê do Prêmio em Ciências Econômicas.

