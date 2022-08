Rio Grande do Sul Tronco fossilizado com mais de 200 milhões de anos é encontrado durante obras em rodovia no interior do RS

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Tronco tem mais de quatro metros de comprimento e um metro de diâmetro Foto: José Darival Ferreira/Daer Tronco tem mais de quatro metros de comprimento e um metro de diâmetro. (Foto: José Darival Ferreira/Daer) Foto: José Darival Ferreira/Daer

Obras em uma rodovia na Região Central do Rio Grande do Sul resultaram em um achado paleontológico. Durante os preparativos para a pavimentação da VRS-823, em São João do Polêsine, a equipe ambiental à frente dos serviços encontrou um tronco fossilizado com mais de 200 milhões de anos.

Inicialmente, os profissionais perceberam a existência de partes de fósseis vegetais no eixo da estrada. A empresa contratada para prestar apoio técnico ao Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) acionou um paleontólogo, que se surpreendeu com a dimensão do material: tratava-se de um tronco medindo mais de quatro metros de comprimento e um metro de diâmetro, com peso estimado de sete toneladas.

“Quando iniciei a escavação do material que estava aflorando, percebi que ele era muito maior do que imaginei no início”, contou o biólogo e paleontólogo José Darival Ferreira, da SD Engenharia e Consultoria. “Precisamos da ajuda de um caminhão com um braço mecânico e retroescavadeira para retirar o tronco fóssil do local”, disse ele.

A peça foi encaminhada ao Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia para fins de pesquisa e visitação turística. A pavimentação na VRS-823, que havia sido temporariamente suspensa para a preservação do fóssil, foi retomada na última semana, após a remoção do vegetal.

“A descoberta agrega um valor científico, pelo fato de ser um espécime muito completo e com raízes fossilizadas, o que é atípico para a localidade”, destacou Ferreira.

