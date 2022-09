Porto Alegre Trovadores recebem premiação no Acampamento Farroupilha

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Solenidade aconteceu no piquete 250 Anos. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Foram entregues no último sábado (17), as premiações do Concurso de Trovas Porto Alegre 250 anos. A solenidade foi no piquete dos 250 anos no Acampamento Farroupilha. O concurso foi organizado pela União Brasileira de Trovadores – Seção Porto Alegre em parceria com a prefeitura do município.

Na abertura o pesquisador Paulo Roberto de Fraga Cirne, explicou as origens e as diferenças entre as diversas modalidades de trova. A trova chegou ao Brasil com os portugueses e se espalhou pelo país, recebendo influências e formas regionais. No caso do Concurso a modalidade era a Trova Literária.

Os trovadores Vitor Hugo e José Estivalet, fizeram uma saudação para a capital dos gaúchos em forma de trova. Logo após o secretário de Cultura e Economia Criativa, Gunter Axt, saudou a longevidade do evento e destacou a importância e a centralidade estratégica da poesia. “É por meio da poesia que as pessoas fazem a sua estreia na literatura. Por isso a poesia tem relação direta com a formação do cidadão”, complementa.

Foram entregues as medalhas para os vencedores nas diversas categorias do concurso.

