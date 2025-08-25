Mundo Trump anuncia a demissão de Lisa Cook, diretora do Banco Central norte-americano

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Segundo o presidente, a medida se justifica porque a diretora teria feito declarações falsas em contratos de financiamento imobiliário em Michigan e na Geórgia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (25) a demissão de Lisa Cook do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed), o Banco Central norte-americano. A economista, que entrou para a história como a primeira mulher negra a integrar a diretoria da instituição, deixa o cargo em meio a uma polêmica envolvendo acusações de irregularidades em contratos de hipotecas.

A decisão foi divulgada pelo próprio Trump em suas redes sociais, acompanhada de uma carta oficial endereçada a Cook. No documento, o republicano afirma que utilizou sua autoridade com base no Artigo II da Constituição dos Estados Unidos e no Ato da Reserva Federal de 1913 para destituí-la do posto com efeito imediato.

Segundo o presidente, a medida se justifica porque a diretora teria feito declarações falsas em contratos de financiamento imobiliário em Michigan e na Geórgia. De acordo com a denúncia criminal anexada ao comunicado, Cook teria assinado documentos atestando que cada uma das propriedades seria sua residência principal, em períodos sobrepostos. Para Trump, essa duplicidade seria prova de conduta “enganosa e potencialmente criminosa”.

Na carta, o presidente argumenta que “o povo americano tem o direito de confiar plenamente na honestidade dos membros encarregados de definir políticas e supervisionar a Reserva Federal” e conclui que a permanência de Cook no cargo colocaria em risco a credibilidade do órgão.

Impacto econômico

O afastamento ocorre em um momento delicado para a política monetária dos Estados Unidos. Nos últimos meses, Trump tem intensificado as críticas ao Banco Central, acusando a instituição de prejudicar sua política econômica com taxas de juros “inadequadas”. A postura reacendeu debates sobre a independência do Fed e os limites da interferência presidencial em suas decisões.

Na última sexta-feira (22), o presidente já havia declarado publicamente que pretendia demitir Lisa Cook caso ela não renunciasse voluntariamente. A fala repercutiu negativamente no mercado financeiro, que interpretou o gesto como mais uma tentativa de Trump de ganhar influência direta sobre o comitê que define os juros nos Estados Unidos.

Em resposta às pressões, Cook declarou que “não tinha intenção de ceder” e que continuaria exercendo suas funções. Sua resistência, no entanto, não impediu a decisão oficial de afastamento anunciada nesta segunda-feira.

Antecedentes e reação

Nomeada ainda no governo de Joe Biden, Lisa Cook era vista como uma das vozes mais alinhadas à defesa da estabilidade do sistema financeiro e da promoção de maior inclusão econômica. Sua presença no conselho do Fed representava também um marco histórico de diversidade em uma instituição frequentemente criticada por sua falta de representatividade.

Até o momento, Cook não se pronunciou sobre a decisão. Analistas apontam que ela poderá contestar judicialmente a demissão, levantando a discussão sobre a interpretação do Ato da Reserva Federal e a possibilidade de um presidente remover membros do conselho por “justa causa”.

Já especialistas do mercado avaliam que a saída pode provocar ruídos adicionais na condução da política monetária, num momento em que o Fed tenta equilibrar a desaceleração da inflação com sinais de fragilidade na economia real.

Próximos passos

Com a vaga aberta, Trump terá a oportunidade de indicar um novo nome para compor o conselho do Federal Reserve. A escolha, no entanto, precisará ser confirmada pelo Senado. O movimento deverá reacender o embate político entre republicanos e democratas em torno da independência do Banco Central e do futuro da política econômica norte-americana.

