Trump confirma que não irá aos debates das Primárias Republicanas para as eleições de 2024 nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump diz que não há necessidade de um confronto público com os rivais pela Casa Branca. (Foto: Reprodução)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump confirmou que não comparecerá aos debates das primárias presidenciais do Partido Republicano porque, segundo ele, os americanos o conhecem bem e não há necessidade de um confronto público com os rivais pela Casa Branca.

Em mensagem na plataforma Truth Social, Trump divulgou o que chamou de um “recorde de enorme sucesso” como presidente e sua popularidade com o povo americano. “Por isso, não farei os debates”, disse ele no domingo (20).

O primeiro debate na corrida pela indicação presidencial republicana de 2024 está agendado para quarta-feira em Milwaukee, Wisconsin.

Na mensagem, Trump destacou a mais recente de uma onda de pesquisas que o mostram bem à frente no campo republicano, incluindo uma da CBS News divulgada no domingo.

Segundo a pesquisa, 62% dos entrevistados votariam nele apesar de ter sido acusado quatro vezes este ano – inclusive de tentar subverter a democracia nos Estados Unidos ao planejar anular as eleições de 2020, nas quais saiu derrotado pelo democrata Joe Biden.

O candidato mais próximo de Trump na pesquisa da CBS é o governador da Flórida, Ron DeSantis, com 16%. O resto dos adversários estão em um dígito. Trump escreveu que DeSantis está “caindo como um pássaro doente”.

“O público sabe quem eu sou e a Presidência bem-sucedida que tive”, disse Trump, citando questões como energia, segurança nas fronteiras, militares e economia.

Fiança

Em outra frente, Donald Trump concordou com uma fiança de U$ 200 mil (em torno de R$ 1 milhão) e outras condições de libertação após uma reunião de seus advogados com o escritório da promotora distrital do condado de Fulton, na Geórgia, nessa segunda-feira (21), informou a imprensa americana. O republicano foi formalmente acusado na semana passada de infringir leis no estado para tentar reverter o resultado das eleições de 2020, na qual foi derrotado pelo democrata Joe Biden, tornando-se réu em um processo criminal pela quarta vez.

O acordo — assinado pela promotora responsável pelo caso, Fani Willis, e pelos advogados de defesa de Trump na tarde dessa segunda-feira, em Atlanta — também proíbe o magnata de intimidar os outros 18 réus acusados no processo, além de testemunhas ou vítimas, inclusive nas redes sociais. Também o proíbe de discutir os detalhes do caso com qualquer outra pessoa relacionada no processo, exceto por mediação de seus advogados. As informações são do jornal O Globo e das agências de notícias AFP e AP.

