Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

O recurso funciona de modo parecido à confirmação em duas etapas da versão mobile. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp começou a liberar o recurso de tela de bloqueio na versão web do aplicativo, acessada pelo navegador. O recurso está disponível apenas no programa Beta do WhatsApp e não foi entregue para todos os integrantes do programa. A ferramenta de tela de bloqueio apareceu pela primeira vez, ainda em fase de desenvolvimento, em novembro do ano passado.

A proposta da tela de bloqueio é dar mais privacidade para os usuários. Seja uma pessoa que divide um computador ou quer usar o WhatsApp no trabalho sem ser alvo de “olhos de fofoca”. O recurso funciona de modo parecido à confirmação em duas etapas da versão mobile.

Como explicado pelo site WABetaInfo, o usuário escolherá quando a tela de bloqueio deve ser ativada. Todavia, não há informação extra de como são todas essas opções. Quando o recurso surgiu em novembro, ele permitia que a senha fosse exigida toda vez que o WhatsApp Web fosse aberto.

De qualquer modo, é bom saber que o usuário terá a opção de prompts para ativar a tela de bloqueio. No smartphone, o pedido da senha da verificação de duas etapas é aleatório. No iOS, o bloqueio era mais recorrente.

O WhatsApp Desktop, aquele que você baixa, não recebeu os testes da tela de bloqueio. O que não surpreende muito, visto que o app apresenta alguns probleminhas há alguns tempos.

Tela de bloqueio

Se você é integrante do programa beta do WhatsApp, deve seguir os seguintes passos para ativar o recurso:

– Abra as configurações do WhatsApp;

– Clique no botão do menu “Privacidade”;

– Se o recurso estiver disponível para você, o recurso da tela de bloqueio estará visível.

Para os usuários do beta que estão sem acesso à tela de bloqueio, é recomendado aguardar mais alguns dias para que a ferramenta seja liberado. E em caso de perda de senha, será necessário remover o acesso por meio do aplicativo mobile.

Novos recursos

O WhatsApp atualizou e disponibilizou na última semana novos recursos para os usuários no Brasil. Agora é possível compartilhar fotos em alta definição.

Também estão disponíveis o recurso de verificação de privacidade e a opção de silenciar ligação de desconhecidos.

Há, também, a possibilidade de enviar mensagens de vídeo. Além disso, uma conversação com seu próprio número (bloco de notas) é uma outra novidade. As informações são do site Tecnoblog e do portal de notícias G1.

