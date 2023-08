Tecnologia Amazon lança nova geração de “Alexa com tela”; veja os preços

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2023

Disponível no preto e no branco, o “poder de fogo” do dispositivo melhorou devido a um processador mais rápido. (Foto: Divulgação)

A Amazon lançou a terceira geração da sua caixa de som com a assistente de voz Alexa integrada e display sensível ao toque, a Echo Show 5, no Brasil. O dispositivo, classificado como um “smart display” (tela inteligente), sai a R$ 649 no site de compras da Amazon, que permite parcelamento em até 12 vezes sem juros. À vista, o preço cai para R$ 616,55.

Mais arredondada do que a versão anterior, a nova Echo Show 5 conta com uma tela touch de 5,5 polegadas que permite ao usuário:

– assistir filmes e séries;

– realizar chamadas de vídeo;

– visualizar horário, previsão do tempo e tarefas;

– além de controlar dispositivos de casa inteligentes, compatíveis, como lâmpadas, interruptores e plugues.

Disponível no preto e no branco, o “poder de fogo” do dispositivo melhorou devido a um processador mais rápido, segundo a Amazon. A companhia informa ainda que a nova Echo Show é fabricada com 100% de fio de poliéster reciclado pós-consumo e alumínio 100% reciclado, e que sua embalagem é 99% reciclável.

No coração desta nova versão do Echo Show 5, smart speaker da Amazon com Alexa, está a promessa de áudio aprimorado, elevando a qualidade sonora a um novo patamar. Os graves mais potentes e o som nítido garantem que o usuário mergulhe em suas músicas favoritas, podcasts e até mesmo em filmes e séries com uma experiência sonora envolvente e rica. A diferença é notável, trazendo uma sensação de imersão única em comparação com suas versões anteriores .

Um dos destaques mais evidentes dessa nova geração, porém, é a adição de um microfone adicional, projetado para aprimorar a qualidade das respostas da Alexa. Agora, as interações com a assistente de voz serão ainda mais claras e precisas, independentemente do ruído ambiente. Isso significa que o usuário pode contar com a Alexa para fornecer informações, executar comandos e auxiliar em tarefas diárias de maneira mais eficaz do que nunca.

E por baixo do capô, o Echo Show 5 (3ª geração) é impulsionado por um processador Amazon AZ2 Neural Edge, garantindo um desempenho novo e mais rápido. Isso significa que é possível esperar respostas mais ágeis e uma experiência geral mais suave enquanto se interage com o dispositivo. Desde criar alarmes e timers até verificar o clima e controlar dispositivos inteligentes em casa, tudo será executado com eficiência.

Mas além das melhorias internas, o Echo Show 5 também passou por uma transformação estética. Seu design novo e compacto é complementado por uma tela de vidro com borda infinita, que não apenas melhora a aparência, mas também torna a interação mais intuitiva e envolvente. A tela aprimorada de 5,5 polegadas também oferece uma visualização noturna mais agradável, tornando mais fácil consultar informações em ambientes de pouca luz.

A terceira geração do Echo Show 5 não é apenas sobre tecnologia aprimorada, mas também sobre o valor que traz para o seu dia a dia. O dispositivo continua a ser um hub para a vida inteligente, permitindo o controle de uma variedade de dispositivos compatíveis com a casa, mesmo quando o usuário estiver ausente. A câmera integrada oferece novas possibilidades, desde monitorar o ambiente até fazer chamadas de vídeo para amigos e familiares que também possuam dispositivos Alexa.

No que diz respeito à privacidade, a Amazon se esforçou para oferecer tranquilidade aos usuários. O novo dispositivo possui múltiplas camadas de controles de privacidade, incluindo um botão para desligar microfone e câmera, além de uma tampa para a câmera integrada – garantindo o total controle sobre quando e como o dispositivo está ativo. As informações são do site Infomoney e do portal de notícias IG.

