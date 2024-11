Mundo Trump promete fazer deportações em massa nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2024

Ele também afirmou que quer "tornar a fronteira forte e poderosa". Foto: Reprodução

O presidente eleito Donald Trump afirmou que executará seu plano de realizar “a maior deportação em massa da história dos Estados Unidos” ao retomar a Presidência, em janeiro.

Em entrevista à NBC News, Trump confirmou que levará adiante sua promessa de campanha. Questionado sobre o custo da medida, Trump afirmou que “não é uma questão de valores”.

“Não temos escolha quando as pessoas têm matado e assassinado, quando os traficantes destroem países. Agora, eles vão voltar para esses países, porque não vão ficar aqui. Não há preço”, afirmou Trump.

O republicano não detalhou, na entrevista, exatamente o público-alvo das deportações, mas fez ataques, durante a campanha, à presença de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos.

Ele também afirmou que quer “tornar a fronteira forte e poderosa”, mas disse querer quer as pessoas entrem no nosso país”.

“Eu não sou alguém que diz: ‘Não, você não pode entrar’. Queremos que as pessoas entrem”, disse Trump à NBC News.

Segundo Trump, sua vitória ampla sobre a democrata Kamala Harris nas eleições representa uma autorização da população norte-americana para “trazer bom senso ao país”.

De acordo com o republicano, seu discurso sobre imigração ressoou com os eleitores, que “querem ter fronteiras e gostam que as pessoas entrem. “Mas eles [imigrantes] precisam entrar com amor pelo país. Eles precisam entrar legalmente.”

Trump ainda disse ter percebido que poderia haver um “realinhamento” de seu modo de pensar com o da população norte-americana, ao mesmo tempo que os “democratas não estão alinhados com o pensamento do país”.

2024-11-08