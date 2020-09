Mundo Trump e Biden se enfrentam em primeiro debate presidencial nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2020

Joe Biden (E) e Donald Trump, candidatos à presidência dos EUA em 2020 Foto: Reprodução

Pela primeira vez, Donald Trump e Joe Biden estarão frente a frente na campanha presidencial dos Estados Unidos de 2020 nesta terça-feira (29). O primeiro dos três debates entre os dois candidatos acontece na Case Western Reserv University, em Cleveland, Ohio, e será moderado por Chris Wallace, da Fox News.

O encontro terá início às 22 horas (horário de Brasília) e duração de 90 minutos, sem intervalos. Serão seis blocos de 15 minutos cada, divididos por assuntos (leia mais abaixo), selecionados por Wallace. Não haverá checagem de fatos pelo moderador.

Um acordo entre os dois partidos estabeleceu que, devido à pandemia de coronavírus, os candidatos e o apresentador não trocarão apertos de mão, uma tradição de mais de 50 anos durante debates presidenciais, quebrada apenas por Trump e Hillary Clinton no último debate de 2016.

Eles também concordaram que Trump e Biden não precisarão usar máscaras depois que já estiverem no palco e distantes um do outro e das demais pessoas presentes no estúdio.

O confronto na Suprema Corte

Pouco antes de sua morte, em 18 de setembro, a juíza Ruth Bader Ginsberg expressou que gostaria que sua substituição fosse decidida pelo vencedor da eleição. E, em março de 2016, o Partido Republicano bloqueou uma nomeação de Obama à Suprema Corte alegando que um presidente não poderia indicar um juiz em ano de eleição.

No entanto, no último sábado (26), Trump indicou Amy Coney Barrett para a vaga de Ginsburg. Sua confirmação ao cargo deve acontecer antes das eleições de 3 de novembro.

A pandemia de coronavírus

Com mais de 7 milhões de casos e 200 mil mortes, os Estados Unidos são o país com o maior número de infecções e óbitos por Covid-19 em todo o mundo. Biden afirma que os números se devem à incompetência de Trump para lidar com a pandemia.

A economia esvaziada

A pandemia de coronavírus e os lockdown decretados em todo o país provocaram as maiores perdas econômicas e o maior nível de desemprego nos Estados Unidos desde a Grande Depressão, há quase um século.

Os protestos e a violência

Como cada candidato avalia e de que forma acha correto lidar com os protestos por justiça racial e reformas na polícia que acontecem há meses em diversos estados. E como se deve lidar com a violência que ocorre em vários desses protestos, na opinião de cada um.

