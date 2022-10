Mundo Trump é intimado a depor em comitê do Congresso dos Estados Unidos que investiga o ataque ao Capitólio

21 de outubro de 2022

Milhares de apoiadores de Trump atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021. (Foto: Reprodução/YouTube)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump recebeu uma ordem nesta sexta-feira (21) para testemunhar sob juramento e fornecer documentos ao comitê da Câmara dos Deputados que investiga o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio norte-americano por seus apoiadores.

O comitê disse que enviou uma intimação a Trump exigindo que os documentos sejam apresentados ao painel até 4 de novembro, e que ele compareça para depoimento a partir de 14 de novembro.

O testemunho em depoimento geralmente se refere ao interrogatório de uma testemunha, gravado em vídeo, a portas fechadas. Tal testemunho poderia ser tornado público e fazer parte de um relatório final do painel especial.

“Como demonstrado em nossas audiências, reunimos evidências contundentes, inclusive de dezenas de seus ex-indicados e funcionários, de que você pessoalmente orquestrou e supervisionou uma iniciativa de várias partes para derrubar as eleições presidenciais de 2020 e obstruir a transição pacífica de poder”, escreveu o comitê em uma carta a Trump nesta sexta-feira.

Trump, que regularmente se refere ao painel como o “comitê não selecionado”, acusou-o de realizar ataques políticos injustos contra ele enquanto se recusa a investigar suas acusações de fraude eleitoral generalizada.

Ele não deve colaborar com a intimação e pode simplesmente tentar esgotar o tempo do comitê, cujo mandato provavelmente terminará no início do próximo ano, caso os republicanos conquistem a maioria na Câmara nas eleições de meio de mandato em novembro.

Milhares de apoiadores de Trump atacaram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, depois que o ex-presidente fez um discurso inflamado em um comício perto da Casa Branca com falsas alegações de que sua derrota na eleição presidencial de 2020 para o democrata Joe Biden foi resultado de fraude.

O ataque viu manifestantes quebrarem vidros e lutarem contra a polícia. Cinco pessoas, incluindo um policial, morreram durante ou logo após o tumulto, mais de 140 policiais ficaram feridos, o Capitólio sofreu milhões de dólares em prejuízos e o vice-presidente Mike Pence, membros do Congresso e funcionários tiveram que sair correndo do local para salvar suas vidas.

O anúncio do comitê veio poucas horas depois que Steve Bannon, uma influente figura de extrema-direita e ex-assessor de Trump, foi condenado por um juiz federal a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com a investigação do painel. Ele está livre, no entanto, aguardando recurso. As informações são da agência de notícias Reuters.

