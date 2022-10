Geral Ucrânia tem seis semanas para aproveitar momento frágil da Rússia antes do inverno, dizem os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2022

Autoridades dos EUA e da Ucrânia dizem que os combates devem continuar por meses apesar dos ganhos recentes da Ucrânia. (Foto: Ministério da Defesa da Ucrânia)

O setor de inteligência dos Estados Unidos acredita que a Ucrânia tem uma janela de oportunidade na guerra contra a Rússia nas próximas seis semanas, antes que o inverno tenha início e os exércitos sejam forçados a parar e se reagrupar. A brecha, dizem as autoridades, pode permitir a continuidade das contraofensivas no sul e no nordeste do país.

Autoridades americanas dizem que há pouca chance de um colapso generalizado nas forças russas que permitiria à Ucrânia tomar outra enorme faixa de território, semelhante à recuperada no último mês. Entretanto, na avaliação das autoridades, unidades russas específicas podem perder batalhas diante de uma pressão ucraniana sustentada – o que permitiria que o exército de Kiev continuasse retomando cidades no Donbas e potencialmente retomasse Kherson.

Embora cautelosos nas previsões, autoridades dos EUA e da Ucrânia dizem que os combates devem continuar por meses apesar dos ganhos recentes da Ucrânia. Além disso, uma série de variáveis podem se tornar pertinentes na mudança de trajetória do conflito: condições de combate mais difíceis em dezembro; os limites do presidente russo Vladimir Putin no conflito; o apoio do bloco europeu durante o inverno do Hemisfério Norte, à medida que os preços de energia sobem; e o ambiente político potencialmente em mudança nos EUA, que pode resultar em uma diminuição do apoio à Ucrânia.

Uma das questões que dificultam as previsões é o fato de a atual guerra ter passado por diferentes fases, ora com a Rússia em vantagem, ora com a Ucrânia. De início, ucranianos derrotaram os russos na batalha por Kiev, mas depois sofreram reveses brutais no Donbas.

Os combates voltaram a se tornar intensos nos últimos dias. No entanto, analistas militares dizem que a Ucrânia tem uma vantagem que fornece uma chance de determinar onde concentrar os esforços para recuperar território. “Há uma janela de oportunidade ucraniana aqui”, disse Mason Clark, analista militar russo do Instituto para o Estudo da Guerra. “Os ucranianos têm a liberdade de escolher onde vão atacar”.

Autoridades dos EUA dizem em particular que a Ucrânia deve manter nas próximas semanas a pressão onde está com a vantagem, mas não a ponto de abrandar as linhas de abastecimento militar ou dar à Rússia a chance de explorar pontos fracos nas linhas defensivas.

Publicamente, altos funcionários ucranianos falaram com otimismo sobre as perspectivas de vitórias significativas no campo de batalha. Oficiais em campo concordam que estão fazendo ganhos, mas a um alto custo. “Estamos avançando, mas não tão rapidamente quanto na província de Kharkiv”, disse o major Iaroslav Galas, comandante da 128ª Brigada de Assalto à Montanha Separada, que está lutando na região de Kherson. “E há muitas perdas.” As informações são do jornal The New York Times.

