Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Ex-presidente foi a uma audiência em Nova York sobre caso envolvendo atriz pornô. (Foto: Reprodução/X)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump enfrentou, nesta quinta-feira, dois casos críticos que podem desafiar sua capacidade de frustrar processos e até mesmo anular eventuais condenações contra ele.

De um lado, o Tribunal Distrital de Nova York rejeitou o pedido da defesa para arquivar as acusações sobre um suposto caso de suborno envolvendo o magnata e uma atriz pornô, abrindo caminho para o primeiro processo criminal contra um ex-chefe de Estado americano.

De outro, está em curso na Geórgia uma audiência probatória sobre a tentativa de desqualificar uma promotora distrital e descartar um caso sobre a tentativa de Trump e seus aliados de subverter a vitória do presidente Joe Biden nas eleições de 2020 no estado.

Ambos os casos podem ter grandes implicações para a eleição de novembro, na qual Trump é o favorito para representar os republicanos.

Nova York

Na mais recente e notável reviravolta de suas múltiplas sagas jurídicas, Trump foi ao tribunal de Nova York nessa quinta-feira (15) para uma audiência processual antes de seu julgamento sobre um suposto pagamento de suborno à estrela de filmes adultos conhecida como Stormy Daniels, antes da eleição de 2016.

Apesar da objeção de Trump, o juiz Juan Merchan determinou que o calendário previamente definido, com a data de julgamento para 25 de março, deve ser mantido. Será a primeira vez que o destino de um ex-presidente e possível candidato à Presidência será submetido a um júri em um caso criminal.

Um dos advogados do ex-presidente, Todd Blanche, chamou o cronograma de “incabível”.

Trump acompanhou a sessão de forma quase impassível, sem interromper o juiz ou o trabalho de seus advogados. Ele chegou à Corte por volta das 8h50 (10h50 em Brasília), cercado por apoiadores, e conversou com repórteres antes de entrar na sala do Tribunal. Trump falou abertamente que o objetivo ali seria “atrasar o processo, obviamente”, diante da corrida eleitoral em curso.

Geórgia

Distante quase 1.500 km dali, uma audiência também foi iniciada na Geórgia para investigar um relacionamento romântico entre os dois principais promotores que investigam a interferência eleitoral de Trump e seus aliados no estado em 2020. A defesa alega que o relacionamento entre a promotora do condado de Fulton, Fani Willis, e Nathan Wade, que ela contratou para conduzir o caso, criou um conflito de interesses financeiros insustentável.

As revelações sobre o relacionamento entre Willis e Wade vieram à tona no mês passado em um processo judicial de Michael Roman, ex-funcionário da campanha de Trump que é um dos réus no caso eleitoral da Geórgia. Os promotores reconheceram o relacionamento amoroso em um processo judicial há duas semanas.

Segundo os advogados de Roman e de outros réus que tentam desqualificar os dois promotores do caso, Wade recebeu mais de US$ 650 mil desde que foi contratado em 2021 e, durante esse período, gastou dinheiro em férias com Willis. A defesa argumenta que o dinheiro pago a Wade cria um incentivo para que Willis prolongue o caso contra Trump.

A maioria dos processos judiciais contra Trump tem uma coisa em comum: uma tentativa de impedir que eles cheguem a julgamento e de adiar a responsabilização — pelo menos até a próxima eleição. Trump tem um interesse especial em interromper os casos de suborno de Nova York e de interferência eleitoral da Geórgia porque, mesmo como presidente com um procurador-geral simpático, ele teria dificuldade em interferir em processos em andamento, anular condenações ou até mesmo perdoar a si mesmo, já que esse poder Executivo não abrange crimes estaduais.

