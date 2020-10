Mundo Trump ou Biden? O presidente dos Estados Unidos não importa para o mercado de ações

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Joe Biden (E) e Donald Trump, candidatos à presidência dos EUA em 2020. (Foto: Reprodução)

Em um ano de crises em série, o consolo para muitas pessoas veio de uma fonte improvável: o mercado de ações. Apesar do nervosismo periódico e de uma terrível desaceleração no início do ano, o mercado de ações nos Estados Unidos tem sido um refúgio surpreendentemente robusto. Embora haja desgosto em quase todos os lugares que você olhar, na maioria das vezes as ações sobem de qualquer maneira.

Até sexta-feira (16), o S&P 500, referência para as ações de grandes empresas americanas, subia quase 8% neste ano. E essa prosperidade do mercado de ações em um momento de desespero geral não é um caso isolado. Com importantes exceções, o mercado de ações gerou ricos retornos durante décadas, independentemente do resultado de eventos portentosos, incluindo eleições presidenciais, entre Donald Trump e Joe Biden.

De 1929 a 2019, o S&P 500 e seus índices predecessores geraram retornos anualizados de 10,3%, de acordo com dados fornecidos pela Dimensional Fund Advisors, uma empresa de gestão de ativos.

Houve períodos terríveis na história mundial durante aquele longo período, e alguns retornos calamitosos de ações. A volatilidade do mercado de ações é um dos principais motivos para a manutenção de títulos de alta qualidade: os títulos podem amortecer as mudanças devastadoras nas ações. Mas é difícil atribuir as perdas ou ganhos do mercado explicitamente às políticas ou gestão das administrações presidenciais ou às expectativas dos eleitores.

Os presidentes são poderosos, mas não controlam o mercado. Barack Obama foi responsável pelos fabulosos retornos de mercado anualizados de 16% durante seus oito anos no cargo? Donald Trump foi responsável pelos retornos anualizados de 14,5% para sua presidência até janeiro (de acordo com dados da Bloomberg) ou pela queda de 33% em fevereiro e março, ou pela subsequente corrida do mercado em alta?

Você pode argumentar da maneira que quiser. Acho que a resposta mais inteligente é: sim, até certo ponto, mas certamente não totalmente. Com todos os fatores que afetam os mercados incrivelmente complexos e a economia em geral, as presidências não importam tanto quanto podem parecer na temporada de campanha.

Dada essa complexidade, é impossível prever resultados políticos ou de mercado de forma consistente com segurança. Ainda assim, é possível prever a tendência de longo prazo do mercado de ações com bastante confiança, na opinião de David Booth, fundador da Dimensional Fund Advisors.

Milhões de pessoas estão doentes e morrendo, com mais de 217.000 mortos apenas nos Estados Unidos. Além da pandemia letal, da economia abalada, do tecido social desgastado e da eleição presidencial incendiária, este país está enfrentando uma batalha sobre a mudança na composição do Supremo Tribunal Federal, bem como as lutas pela igualdade racial e de gênero, uma ordem internacional desestabilizada e consequências cada vez mais óbvias do aquecimento global. Na minha imaginação, se não na sua nos dias ruins, o mundo parece estar chegando ao fim.

O que Wall Street espera de Biden presidente

Por exemplo, o consenso em Wall Street é que os impostos corporativos provavelmente aumentarão se o ex-vice-presidente Joe Biden vencer a eleição, o que provavelmente seria ruim para as ações. Além disso, Biden provavelmente endureceria as regulamentações federais sobre emissões automotivas e boas notícias para o meio ambiente se, digamos, você tem asma e se preocupa profundamente com o ar que respira ou com o aquecimento do planeta, mas provavelmente seria ruim se você tivesse ações da Exxon Mobil.

O que Wall Street espera de Trump reeleito

Por outro lado, se Trump for reeleito, pode-se esperar que avance ainda mais na liberação de corporações e investidores ricos de pesados encargos fiscais e regulatórios.

Até agora, com base nesses fatores, pode parecer que uma vitória de Trump seria preferível para a maioria dos investidores. No entanto, como já indiquei, um relatório sólido de Pesquisa Global do Bank of America chegou à conclusão oposta.

