Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

"Por que o helicóptero não subiu ou desceu ou virou?", questionou Trump Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para questionar as causas do acidente entre um avião comercial e um helicóptero militar em Washington D.C., na noite de quarta-feira (29). O republicano afirmou que tragédia poderia ter sido evitada.

Sessenta e quatro pessoas estavam a bordo do avião da American Airlines, que partiu de Wichita, no Kansas, com destino a Washington. O helicóptero transportava três soldados.

Em uma publicação no Truth Social, Trump citou que o avião estava em uma trajetória reta e com as luzes acesas. Ele também lembrou que o tempo estava bom no momento da tragédia, sem problemas para visibilidade.

“Por que o helicóptero não subiu ou desceu ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Essa é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada”, escreveu o republicano nesta quinta-feira (30).

O presidente afirmou ainda que foi uma noite “terrível”. Antes, em um comunicado publicado pela Casa Branca, Trump pediu orações às vítimas. O presidente também agradeceu o trabalho dos socorristas. Não há registro de sobreviventes.

