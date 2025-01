Esporte Patinadores dos EUA e da Rússia estavam no avião que colidiu contra um helicóptero militar em Washington

Os campeões mundiais russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov viajavam na aeronave da American Airlines

Patinadores artísticos dos Estados Unidos e da Rússia estavam entre os 60 passageiros do avião que colidiu contra um helicóptero militar na noite de quarta-feira (29), em Washington D.C., nos Estados Unidos.

Os campeões mundiais russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov viajavam na aeronave da American Airlines, segundo a agência de notícias estatal russa TAAS.

A Patinação Artística dos EUA, órgão regulador da modalidade no país, informou nesta quinta-feira (30) que vários atletas estavam no avião que caiu perto do Aeroporto Nacional Ronald Reagan. De acordo com a entidade, a aeronave levava atletas, treinadores e familiares que retornavam do Campeonato de Patinação Artística dos EUA, no Kansas.

“Estamos devastados por essa tragédia indescritível e temos as famílias das vítimas nos nossos corações”, afirmou a entidade em um comunicado.

Colisão

O avião, com 60 passageiros e quatro tripulantes, estava a caminho de Washington D.C., vindo de Witchita, no Kansas, quando se envolveu em uma colisão aérea com um helicóptero do Exército dos EUA que transportava três militares. O acidente aconteceu quando o avião estava a poucos metros da pista, momentos antes de pousar. Não há registro de sobreviventes.

