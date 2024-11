Política “Trump tem que pensar como um habitante do planeta Terra”, diz Lula

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

A declaração de Lula se deu em entrevista para a CNN Internacional Foto: Ricardo Stuckert/PR . (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (07) que o presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, precisa “pensar como um habitante do planeta Terra” e que questões ambientais precisam estar nos planos de governo do norte-americano. A declaração se deu em entrevista exclusiva para a CNN Internacional.

“Ele tem que ter a noção de que os EUA estão no mesmo planeta que eu e que numa ilha de 300 mil habitantes estamos. Temos que assumir a responsabilidade pela manutenção deste planeta Terra. Precisamos garantir que o planeta não sofra um aquecimento superior a 1,6 graus”, disse Lula.

O petista citou que os EUA são uma potência econômica e que, do ponto de vista geopolítico, têm responsabilidade com o resto do mundo. Para Lula, Trump precisa ter “noção” do tamanho do mundo.

“Eu acredito que o presidente Trump, ele tem que pensar que é um habitante do planeta Terra. E se ele pensa como o comandante do mais importante e rico país do mundo, o mais importante, que tem a maior tecnologia e que está melhor preparado do ponto de vista bélico”, declarou.

Cobranças ambientais têm feito parte da agenda de Lula desde que começou seu terceiro mandato no Palácio do Planalto. Em setembro, durante o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, Lula cobrou mudanças neste sentido de outros países.

“O planeta já não espera para cobrar da próxima geração e está farto de acordos climáticos não cumpridos. Está cansado de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas e do auxílio financeiro aos países pobres que não chega”, declarou o presidente na ocasião.

Eleição de Trump

Em 2025, Trump assumirá mais um mandato na Casa Branca depois de quatro anos longe do cargo. Lula avalia telefonar para o norte-americano nos próximos dias.

Para diplomatas brasileiros incumbidos de negociar a ligação, o gesto de Lula seria um contraponto à postura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que demorou mais de um mês para reconhecer e cumprimentar publicamente Joe Biden quando ele venceu as eleições americanas de 2020. Bolsonaro é apoiador entusiasta de Trump.

