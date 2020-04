Notas Brasil TST retoma sessões de julgamento por meio virtual

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2020

A direção do Tribunal Superior do Trabalho assinou, nesta terça-feira (7), um ato que permite a realização de sessões de julgamentos telepresenciais por todos os órgãos julgadores do Tribunal (Turmas, Seções Especializadas, Órgão Especial e Tribunal Pleno). As sessões realizadas dessa forma têm valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais.

