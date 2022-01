A erupção de um vulcão submarino causou um tsunami em Tonga e na Samoa Americana, no Oceano Pacífico, neste sábado (15). A capital tonganesa, Nuku’alofa, teve partes inundadas por ondas que chegaram a 1,2 metro. Imagens nas redes sociais mostram casas e edifícios situados em frente à praia sendo invadidos pela água. Toda a zona costeira ficou inundada rapidamente.

O tsunami ocorreu após o Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai ter entrado em erupção. O vulcão fica a cerca de 65 km ao norte da capital tonganesa. Um alerta para todo o país foi emitido pelo Serviço Meterológico de Tonga, neste de sábado.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram tonganeses fugindo das ondas do tsunami. Em um deles, filmado de um veículo em marcha à ré, registra o momento em que uma onda quebra uma cerca enquanto outros motoristas tentam escapar da força da água.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022