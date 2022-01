Mundo Tsunami gerado por vulcão submarino afeta os Estados Unidos e mais regiões

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ilhas do Pacífico emitiram alertas e pediram para moradores buscarem áreas mais altas. Foto: Reprodução Ilhas do Pacífico emitiram alertas e pediram para moradores buscarem áreas mais altas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O tsunami que atingiu as ilhas de Tonga, no Pacífico Sul, após a erupção de um vulcão submarino, provocou ondas que impactaram até a Costa Oeste dos Estados Unidos, Canadá e também cidades costeiras do Japão. As informações sobre o continente americano foram confirmadas pelo Centro de Alertas de Tsunami dos EUA. No Japão, as autoridades relataram uma onda de 1,2 metro na remota ilha de Amami e um tsunami menor em outras partes da costa. Também alertaram para possíveis ondas de até três metros.

Os efeitos do tsunami atingiram a Califórnia e o Alasca, nos EUA, e a Columbia Britânica, no Canadá. Segundo o jornal Japan Times, as ondas atingiram as áreas costeiras desde Tohoku até Okinawa.

Nas redes sociais, habitantes e jornais americanos compartilham vídeos de cheias, com destaque para a situação em Santa Cruz Harbor, porto localizado na cidade de Santa Cruz, na costa da Califórnia. Nas imagens, é possível ver as ruas inundadas e carros submersos.

As ondas registradas até agora variam de 0,89 cm em Port Reyes (Califórnia) a 1,3 metro em Port San Luis, cerca de 300 quilômetros ao norte de Los Angeles, no mesmo Estado, de acordo com o Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA) local.

A costa californiana está localizada a quase 8.700 quilômetros da nação insular de Tonga, no Pacífico Sul, onde ocorreu a erupção vulcânica. Em Berkeley (Califórnia), cerca de 110 pessoas foram retiradas de navios e docas na área costeira, de acordo com a mídia local. A maioria das praias do sul do estado foi fechada devido ao alerta de elevação das águas.

As ondas chegaram até os EUA depois que um aviso de tsunami foi emitido para a Costa Oeste americana, incluindo os estados da Califórnia, Oregon, Washington e Alasca, de acordo com o Centro de Alertas de Tsunami dos EUA. Um aviso emitido para as ilhas do Havaí foi cancelado após não terem sido registrados danos na região.

Um alerta de tsunami significa que aqueles que estão perto devem sair das áreas costeiras e buscar abrigo em áreas altas imediatamente, enquanto um aviso significa que devem ficar longe da costa e fora da água.

Os avisos de tsunami também foram enviados a ao Norte e Leste da Nova Zelândia, à Austrália e ao Chile, que ordenou o esvaziamento da maioria das praias em seus mais de 4.000 km de costa (com exceção de Aysen e Magallanes, ao sul do país), incluindo a Ilha de Páscoa e Ilha da Antártida.

No Chile, foi registrada uma variação na altura das ondas de entre 30 centímetros e um metro. As áreas que possuem os maiores riscos são as regiões de Coquimbo, no centro-norte, e Los Rios e Los Lagos, no sul, conforme informações divulgadas pelo Escritório Nacional de Emergência.

Perda de conexão

Ainda não há informações sobre possíveis vítimas ou a extensão dos danos em Tonga porque a conexão de internet foi perdida às 18h40 (horário local, 2h de Brasília), disse à agência Associated Press Doug Madory, diretor de análise de internet da firma de inteligência de rede Kentik. Segundo a BBC, muitas partes de Tonga estão cobertas por cinzas e passam por um blecaute quase total de luz e linhas telefônicas.

Segundo Madory, Tonga recebe sua internet via um cabo submarino de Suva, Fiji, que presumivelmente está danificado. A Southern Cross Cable Network, companhia que gerencia a conexão, ainda não sabe “se o cabo for cortado ou sofreu apenas uma perda de energia”, disse o chefe do escritório técnico, Dean Veverka, também à Associated Press.

A capital tonganesa, Nuku’alofa, teve partes inundadas por ondas que chegaram a 1,2 metro. O rei de Tonga, Tupou VI, foi retirado do palácio real em Nuku’alofa e levado para uma vila longe da costa. Victorina Kioa, da Comissão de Serviços Públicos de Tonga, pediu às pessoas que “fiquem longe de todos os lugares ameaçados, ou seja, praias, recifes e todas as costas planas”.

O tsunami aconteceu após o Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai ter uma erupção de oito minutos. O vulcão fica a cerca de 65 km ao norte da capital tonganesa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo