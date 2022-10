Porto Alegre Tudo Fácil Zona Norte é inaugurado no Bourbon Shopping Wallig

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Situado no terceiro andar do shopping, o espaço oferece 50 serviços presenciais. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A nova unidade do Tudo Fácil na Zona Norte de Porto Alegre foi inaugurada nesta quinta-feira (27). Situado no terceiro andar do Bourbon Shopping Wallig, o espaço oferece 50 serviços presenciais, entre os quais DetranRS, FGTAS/Sine, INSS, IPE Saúde, IPE Previdência e Procon. A central de atendimento será referência para a população na solicitação de serviços e substitui a antiga unidade da região, localizada na rua Domingos Rubbo, nas proximidades do novo endereço.

A abertura ao público ocorre nesta sexta-feira (28), sendo que o horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h, e aos sábados, das 10h às 14h.

O Tudo Fácil Zona Norte ocupa uma área de 455 m². Foram montados 23 guichês de atendimento, além da instalação de cinco terminais para autoatendimento e de um totem, onde a população poderá acessar aos mais de 500 serviços digitais disponíveis no portal rs.gov.br. Ao todo, o espaço contará com 68 funcionários para a prestação de serviços.

Em setembro, uma unidade do Tudo Fácil foi inaugurada no Bourbon Shopping San Pellegrino, em Caxias do Sul. O governo gaúcho já projeta o lançamento de mais duas centrais, em Pelotas e Passo Fundo.

