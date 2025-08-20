Inter Inter busca a virada contra o Flamengo na Libertadores; acompanhe na Rádio Grenal

20 de agosto de 2025

O Inter recebe o Flamengo precisando reverter o placar da ida e seguir vivo na Libertadores

Depois da vitória por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo chega ao Beira-Rio, em Porto Alegre, com a vantagem do empate para avançar às quartas de final da Libertadores. O jogo ocorre nesta quarta-feira (20), às 21h30min. Já o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Se vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

O Colorado vem de duas derrotas seguidas para o Rubro-Negro — uma pela Libertadores e outra pelo Brasileirão (3 a 1, também no Beira-Rio). Roger Machado aposta na força da torcida, que promete lotar o estádio com mais de 48 mil pessoas e realizar a tradicional “rua de fogo” para empurrar o time.

Líder do Brasileirão e invicto há cinco jogos, o Flamengo chega com moral. Filipe Luís terá o retorno de Arrascaeta, que ficou fora do jogo de ida por suspensão. O elenco rubro-negro é considerado o mais forte do continente, e a expectativa é de força máxima em campo.

Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Flamengo venceu três, empatou um e perdeu outro. O duelo desta quarta-feira será o terceiro seguido entre as equipes em menos de duas semanas — e pode definir o futuro de ambas na temporada.

