Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio intensifica a preparação para o duelo contra o Ceará na Arena pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Durante os treinos no CT Luiz Carvalho, o Grêmio intensificou os trabalhos de bola parada

Foto: Lucas Uebel/Grêmio
Durante os treinos no CT Luiz Carvalho, o Grêmio intensificou trabalhos de bola parada, uma das estratégias para furar a defesa do Ceará na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio segue em ritmo forte de treinamentos visando o confronto contra o Ceará, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo (24), às 18h30min, na Arena, em Porto Alegre, e o Tricolor busca manter a boa sequência de resultados para seguir firme na briga pelas primeiras posições da tabela.

Nesta quarta-feira (20), o elenco realizou mais uma sessão de atividades no CT Luiz Carvalho. Sob o comando do técnico Mano Menezes, os jogadores participaram de trabalhos táticos e técnicos, com foco na construção ofensiva, marcação sob pressão e simulações de jogo. A comissão técnica também dedicou parte do treino à bola parada, uma das armas que o Grêmio pretende explorar diante da equipe cearense.

O grupo contou com a presença de todos os atletas disponíveis, incluindo os recém-recuperados de lesão, que seguem em processo de reintegração gradual. A expectativa é de que o treinador tenha força máxima para o duelo, com exceção de suspensos ou casos específicos que ainda serão avaliados pelo departamento médico.

Além do trabalho em campo, o clube também reforçou a preparação mental e estratégica dos jogadores, com sessões de vídeo e análise do adversário. O Ceará, que ocupa a parte intermediária da tabela, é conhecido por seu estilo de jogo reativo e aposta em transições rápidas — ponto que o Grêmio pretende neutralizar com posse de bola e intensidade.

A torcida tricolor já demonstra mobilização para o confronto, e a expectativa é de bom público na Arena. Os ingressos seguem à venda no site oficial do clube, com descontos para sócios e opções de entrada via reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Setor aéreo bate recorde com 11,6 milhões de passageiros em julho
Tudo ou nada no Beira-Rio: Inter Busca a virada histórica contra o Flamengo na Libertadores
https://www.osul.com.br/gremio-intensifica-a-preparacao-para-duelo-contra-o-ceara-na-arena-pelo-brasileirao/ Grêmio intensifica a preparação para o duelo contra o Ceará na Arena pelo Brasileirão 2025-08-20
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Negociações de dívidas por jovens no Rio Grande do Sul aumenta 12% no primeiro semestre deste ano
Esporte Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro após mais de três décadas
Esporte Éder Militão ficará de fora da lista de Ancelotti na Seleção Brasileira, diz jornal espanhol
Porto Alegre Unidade móvel leva vacinação e atendimento à Vila Dique nesta quinta-feira em Porto Alegre
Esporte Richarlison brilha e é eleito o melhor jogador da 1ª rodada da Premier League
Esporte Botafogo se irrita com erro da polícia de Quito e prepara reclamação formal à Conmebol
Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos no Brasil
Política Oposição elege presidente e relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS
Porto Alegre Abertas as inscrições para publicações pedagógicas da Rede Municipal de Educação de Porto Alegre
Porto Alegre Parque Harmonia, em Porto Alegre, recebe mais de 490 novas árvores
Pode te interessar

Grêmio Camila Arrieta é oficialmente apresentada como reforço das Gurias Gremistas

Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-direito Marcos Rocha

Grêmio Quatro atletas do Grêmio são convocadas para treinamentos com a Seleção Brasileira Feminina

Grêmio Grêmio inicia a semana de treinos com foco no duelo contra o Ceará pelo Brasileirão