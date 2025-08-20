Grêmio Grêmio intensifica a preparação para o duelo contra o Ceará na Arena pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Durante os treinos no CT Luiz Carvalho, o Grêmio intensificou os trabalhos de bola parada Foto: Lucas Uebel/Grêmio Durante os treinos no CT Luiz Carvalho, o Grêmio intensificou trabalhos de bola parada, uma das estratégias para furar a defesa do Ceará na Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio segue em ritmo forte de treinamentos visando o confronto contra o Ceará, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este domingo (24), às 18h30min, na Arena, em Porto Alegre, e o Tricolor busca manter a boa sequência de resultados para seguir firme na briga pelas primeiras posições da tabela.

Nesta quarta-feira (20), o elenco realizou mais uma sessão de atividades no CT Luiz Carvalho. Sob o comando do técnico Mano Menezes, os jogadores participaram de trabalhos táticos e técnicos, com foco na construção ofensiva, marcação sob pressão e simulações de jogo. A comissão técnica também dedicou parte do treino à bola parada, uma das armas que o Grêmio pretende explorar diante da equipe cearense.

O grupo contou com a presença de todos os atletas disponíveis, incluindo os recém-recuperados de lesão, que seguem em processo de reintegração gradual. A expectativa é de que o treinador tenha força máxima para o duelo, com exceção de suspensos ou casos específicos que ainda serão avaliados pelo departamento médico.

Além do trabalho em campo, o clube também reforçou a preparação mental e estratégica dos jogadores, com sessões de vídeo e análise do adversário. O Ceará, que ocupa a parte intermediária da tabela, é conhecido por seu estilo de jogo reativo e aposta em transições rápidas — ponto que o Grêmio pretende neutralizar com posse de bola e intensidade.

A torcida tricolor já demonstra mobilização para o confronto, e a expectativa é de bom público na Arena. Os ingressos seguem à venda no site oficial do clube, com descontos para sócios e opções de entrada via reconhecimento facial, conforme a Lei Geral do Esporte.

