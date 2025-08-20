Grêmio Camila Arrieta é oficialmente apresentada como reforço das Gurias Gremistas

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Camila Arrieta já iniciou os treinamentos com o grupo e pode estrear nas próximas rodadas do Brasileirão Feminino Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio Camila Arrieta já iniciou os treinamentos com o grupo e pode estrear nas próximas rodadas do Brasileirão Feminino. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio ) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação da lateral-esquerda Camila Arrieta, reforçando o elenco feminino para a temporada 2025. A atleta colombiana, de 24 anos, chega ao clube com passagens por seleções de base da Colômbia e experiência internacional, incluindo atuações em ligas da América do Sul e da Europa.

Durante a apresentação, realizada na Arena do Grêmio, Camila vestiu pela primeira vez a camisa tricolor e falou sobre a expectativa de defender as Gurias Gremistas. “Estou muito feliz por fazer parte deste projeto. O Grêmio tem uma história linda e quero contribuir com meu futebol para conquistar grandes resultados”, declarou a jogadora.

A diretora de futebol feminino, Marianita Nascimento, destacou o perfil técnico e competitivo da atleta: “Camila é uma jogadora versátil, com excelente leitura de jogo e muita entrega. Sua chegada representa mais um passo na consolidação do nosso projeto para o futebol feminino.”

Camila já iniciou os treinamentos com o grupo e deve estar à disposição da técnica Thaissan Passos para os próximos compromissos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A expectativa é que sua estreia ocorra nas próximas semanas, dependendo da regularização documental e da evolução física.

Com a chegada de Arrieta, o Grêmio reforça seu compromisso com o fortalecimento do futebol feminino e segue investindo em talentos internacionais para elevar o nível competitivo da equipe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/camila-arrieta-e-oficialmente-apresentada-como-reforco-das-gurias-gremistas/

Camila Arrieta é oficialmente apresentada como reforço das Gurias Gremistas

2025-08-20