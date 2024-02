Mundo Turista brasileira é baleada durante furto em loja na Times Square, em Nova York

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2024

Autor dos disparos foi um adolescente de 15 anos, já preso pela polícia. (Foto: Reprodução/Polícia de Nova York)

Uma turista brasileira foi baleada na perna em uma loja de artigos esportivos na Times Square, em Nova York, na noite de quinta-feira (8). A polícia prendeu o autor dos disparos na manhã desta sexta-feira (9). Trata-se de Jesus Lejenadro Rivas-Figueroa, de 15 anos, um imigrante da Venezuela que entrou nos EUA em setembro. O adolescente foi preso em Yonkers, em Nova York, após passar a noite foragido.

O assalto ocorreu por volta das 19h local (21h horário de Brasília) de quinta. A loja foi assaltada por três bandidos, todos menores de idade, segundo John Chell, chefe de Patrulha da Polícia de Nova York. Dois deles foram capturados no local e têm 15 e 16 anos. Segundo Chell, os três suspeitos frequentaram a mesma escola.

Os suspeitos furtavam roupas em uma loja no cruzamento da 42ª rua com a Broadway quando foram abordados por uma segurança da loja. Ao serem descobertos, Jesus Rivas-Figueroa puxou uma arma calibre .45 e atirou na segurança, mas errou e acertou a perna esquerda da turista brasileira, de 37 anos. A brasileira foi levada ao hospital em condição estável, informou o New York Post.

Um dos suspeitos foi pego dentro da loja, mas dois saíram correndo do local. Um deles foi pego logo depois, e Jesus foi preso na manhã desta sexta (9). As autoridades até chegaram a colocar uma recompensa de US$ 13,5 mil (aproximadamente R$ 66,9 mil) para quem tivesse alguma informação sobre o suspeito.

Segundo a polícia, Jesus Rivas-Figueroa estava hospedado em um abrigo temporário na Rua 70ª Oeste. Ele também é suspeito de um roubo à mão armada no Bronx em 27 de janeiro e outro incidente em Manhattan, quando tiros foram disparados e cápsulas de .45 foram recuperadas.

Entenda o caso

O episódio aconteceu em uma loja da rede JD Sports, na Broadway, por volta das 19h (horário local). Três jovens foram vistos furtando itens do estabelecimento. Dois deles, no lado de fora, foram confrontados por uma segurança, segundo a emissora americana CBS.

Ela pegou uma sacola que estava com o grupo e pediu para ver um recibo da compra. O homem que segurava a bolsa sacou uma arma e disparou, acertando a brasileira. Após o furto, ela foi encaminhada para um hospital da região.

As autoridades chegaram a deter um homem, mas ele foi liberado horas depois por não ter envolvimento no caso. Todos conseguiram fugir. O quadro de saúde da brasileira ainda não foi divulgado.

No Rockfeller Center, outro ponto turístico de Nova York, o atirador tentou se desfazer de uma jaqueta e boné para despistar os policiais. O suspeito entrou no metrô e fugiu.

“Ele se vira uma vez e atira em nosso policial. Nosso oficial saca sua arma, mas não consegue atirar, pois há muitas pessoas ao redor. Há muitas pessoas se esquivando. À medida que o homem avança, ele dispara seu segundo tiro contra nosso oficial. Novamente, nosso oficial não responde ao fogo”, disse John Chell, da Polícia de Nova York, durante uma coletiva de imprensa, na noite de quinta-feira.

2024-02-09