Mundo Turista brasileira morre em praia da Itália por suspeita de afogamento

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Uma das praias do sul da Sardenha. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corpo de uma turista brasileira foi encontrado em uma praia de Sardenha nesse domingo (24), informam jornais italianos. Segundo as primeiras notícias, a principal suspeita é que ela teria morrido afogada.

O nome da brasileira é Renata Moraes Rios, de 45 anos, e ela estaria na Itália por conta do 9º Congresso Internacional de Ecopsicologia (vertente da psicologia que trabalha junto com conceitos ecológicos). O evento aconteceu no balneário Is Arenas, na província de Oristano. Foi justamente em uma das praias da região que Renata foi encontrada.

De acordo com o jornal L’Unione Sarda, a autópsia será realizada nesta terça-feira, e poderá trazer maiores esclarecimentos sobre a causa da morte. A matéria do jornal diz que ela teria deixado os amigos no acampamento onde estava hospedada para nadar sozinha no mar. A polícia investiga o caso.

O jornal Rai News acrescentou que o corpo teria sinais que poderiam ser resultado de um choque com pedras ou barcos. Há dois meses, outro turista, um europeu, se afogou na mesma praia. Procurado, o Itamaraty não se pronunciou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/turista-brasileira-morre-em-praia-da-italia-por-suspeita-de-afogamento/

Turista brasileira morre em praia da Itália por suspeita de afogamento

2023-09-24